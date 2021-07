Si delinea sempre più chiaramente il coaching staff per la stagione 2021-22 dei Golden State Warriors, e le rinnovate ambizioni da titolo sulla Baia californiana si riflettono anche nel Dream Team assemblato in panchina. Non cambia il nome del capo allenatore, con Steve Kerr sempre saldamente al comando, ma ad affiancare un nome prestigioso come quello di Mike Brown (oltre il 61% di vittorie in carriera da capo allenatore, con 347 successi in regular season e 47 ai playoff, a capo di Cavs e Lakers), ecco arrivare ora un altro ex head coach dal pedigree eccellente: Kenny Atkinson. Per quattro stagioni sulla panchina dei Brooklyn Nets, l'ex giocatore visto anche a Napoli andrà a sostituire - con il ruolo di "assistente allenatore principale" Jarron Collins, che ha lasciato gli Warriors per cercare opportunità da capo allenatore altrove. Le stesse che lo stesso Atkinson, la scorsa stagione sulla panchina dei Clippers nelle vesti di assistente di Tyronn Lue, ha cercato in giro per la lega, senza però che nessuna delle squadre con un posto ancora vacante decidesse di assegnargli la panchina.