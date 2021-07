Dopo aver perso la seconda esibizione (su due) in vista della preparazione ai giochi olimpici di Tokyo contro la nazionale australiana, USA Basketball ha scelto di cancellare la seconda amichevole in programma contro la selezione verde-oro. No, non è certo timore di un'altra brutta figura, ma soltanto una precauzione dalla stessa federazione USA definita come "abbondante" al seguito dell'inserimento di due giocatori statunitensi - il primo Bradley Beal, il secondo Jerami Grant - nel "protocollo salute e sicurezza" per il contenimento del Covid-19. Di Beal, come già scritto, è ormai già certa l'assenza nella spedizione verso Tokyo mentre è trapelato come Jerami Grant non sia risultato positivo a nessun tampone ma per il momento la sua inclusione è dovuta solo al timore di un possibile contatto con un un positivo. Quella contro l'Australia, prevista per oggi, era la penultima amichevole in programma per Team USA prima di viaggiare in Giappone, seguita il 18 luglio dall'ultimo match contro la Spagna, che al momento rimane invece confermato. Una situazione non certo ottimale per coach Popovich e lo staff di Team USA per preparare un appuntamento prestigioso come quello delle Olimpiadi, preparazione iniziata nel peggiore dei modi con due sconfitte nelle prime due amichevoli (contro Nigeria e Australia) seguite dalla vittoria contro l'Argentina.