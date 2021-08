Le parole di Nico Mannion a Jason Dumas, giornalista di "The Athletic" e quelle di papà Pace in Italia, rilasciate al "Resto del Carlino". A meno di 72 ore dalla scelta, per alcuni versi sorprendente, del talento azzurro di dire addio (o meglio, arrivederci) alla NBA per firmare con la Virtus Bologna, il ritorno in Italia di Mannion viene spiegato dai diretti interessati. "La mia decisione è stata guidata da una sola domanda: dove potrò migliorare di più? Dove potrò giocare di più? L'ultimo anno non ho giocato tantissimo, anche se ovviamente ho imparato molto allenandomi al fianco di giocatori come Steph [Curry], Draymond [Green] Andrew Wiggins, Kelly Oubre, Juan [Toscano Anderson] e tutti gli altri. Sicuramente sono migliorato, ma per me l'esperienza è l'insegnante migliore e niente è meglio che scendere in campo e giocare. Per questo ho pensato che la situazione migliore per me fosse andare in qualche squadra dove potessi giocare tanto, dove potessi imparare dai miei errori piuttosto che restare seduto in fondo a una panchina. Se fossi tornato a Golden State prababilmente mi sarei ritrovato nella stessa posizione della scorsa stagione, costretto a discutere un altro contratto two-way quando io in tutta onestà non credo di essere un giocatore da two-way ma un giocatore NBA in tutto e per tutto. Penso di meritarmi un vero contratto e per dimostrarlo ho pensato che questo fosse soltanto un altro passo da compiere per centrare il mio obiettivo, un'opportunità migliore rispetto a restare a Golden State con un contratto two-way".