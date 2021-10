8/20

Ai Cavaliers cosa resta? Un ulteriore passo in avanti in un progetto di costruzione giovane per una squadra che, per tre quarti, se l’è giocata alla pari, prima di sciogliersi come neve al sole davanti alle prime difficoltà nel fare canestro (sette palle perse in 3 minuti e mezzo). Alla sirena finale il miglior realizzatore è Collin Sexton, autore di 33 punti, alla guida di un quintetto tutto in doppia cifra, con la doppia doppia 15 + 10 assist di Ricky Rubio e i 13 punti a referto nell’esordio casalingo in NBA per Evan Mobley