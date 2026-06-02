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NBA, Wemby sulle tracce di Duncan: i due percorsi verso le Finals oggi e nel 1999

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I confronti tra Victor Wembanyama e Tim Duncan, quasi inevitabilmente, sono iniziati già nel momento in cui nel 2023 gli Spurs vincevano la Lottery e si aggiudicavano quindi la possibilità di scegliere il francese al Draft. E ora, tre anni dopo, i percorsi che hanno portato Wemby e Duncan alle loro prime Finals, oggi come nel 1999, sembrano ricchi di ricorsi storici che confermano come uno possa davvero essere considerato l’erede dell’altro

LE NBA FINALS SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

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