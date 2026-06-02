NBA, Wemby sulle tracce di Duncan: i due percorsi verso le Finals oggi e nel 1999
I confronti tra Victor Wembanyama e Tim Duncan, quasi inevitabilmente, sono iniziati già nel momento in cui nel 2023 gli Spurs vincevano la Lottery e si aggiudicavano quindi la possibilità di scegliere il francese al Draft. E ora, tre anni dopo, i percorsi che hanno portato Wemby e Duncan alle loro prime Finals, oggi come nel 1999, sembrano ricchi di ricorsi storici che confermano come uno possa davvero essere considerato l’erede dell’altro
- 23 anni
- 22 anni
- 23.2 punti
- 23.2 punti
- Battuti i Timberwolves al primo turno
- Battuti i Lakers al secondo turno
- Battuti i Blazers alle finali della Western Conference
- Battuti i Blazers al primo turno
- Battuti i Timberwolves al secondo turno
- Battuti i Thunder alle finali della Western Conference
- Fin dal suo ingresso in NBA, arrivato con la stagione 1997-98, Tim Duncan inizia una rivalità con quello che all’epoca è per distacco il miglior centro della NBA, ovvero Shaquille O’Neal. E ai playoff del 1999 gli Spurs di Duncan battono i Lakers di Shaq
- Concorrenti per il premio di rookie dell’anno nel 2024, considerati i due migliori difensori della NBA e protagonisti di un rapporto personale alquanto teso, anche Victor Wembanyama e Chet Holmgren vivono una rivalità accesa e il primo confronto diretto tra i due alle recenti finali della Western Conference viene vinto nettamente dal francese
- New York Knicks
- New York Knicks
- Nel 1999 Rick Brunson è poco più di un panchinaro nei Knicks che perdono 4-1 le Finals contro San Antonio, mentre nel 2026 suo figlio Jalen è la stella e il leader indiscusso di una New York che spera di scrivere un finale diverso. E ovviamente dall’altra parte Wembanyama punta a seguire le tracce di Duncan fino ad arrivare ad alzare il Larry O’Brien Trophy