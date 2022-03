Non capita spesso di vedere Draymond Green abbattuto, quasi desolato mentre parla con la stampa. La stella dei Golden State Warriors è abituata a dare battaglia non solo in campo ma soprattutto fuori, mostrandosi sempre orgoglioso e vocale ogni volta che apre bocca. Le sue recenti prestazioni, però, non possono passare sotto silenzio: da quando è rientrato in campo lo scorso 14 marzo i suoi Warriors hanno vinto solo una partita, la prima contro Washington in cui c’era in campo anche Steph Curry (47 punti), perdendo le successive cinque in cui è sceso in campo e vincendo solo a Miami, dove non era stato schierato. Il suo plus-minus in queste partite è di -41, il terzo peggiore di squadra tra quelli che hanno giocato un numero di minuti simile al suo: "Non sono mai stato in una squadra che peggiora quando io sono in campo" ha detto dopo il ko di questa notte contro Washington. "Ma questo è dove ci troviamo ora come ora. Mi sento malissimo. Cioè, sono sano, ma mi sento malissimo. Sono consapevole che torno da un infortunio molto serio che mi ha tenuto fuori 11 settimane, di cui sette o otto senza nemmeno toccare un pallone. Ma non me ne frega niente, sono un agonista. Lavoro per essere grande indipendentemente dalle circostanze, e so che posso produrre anche così. Ma non lo sto facendo".