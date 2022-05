Le avances dei Los Angeles Lakers nei confronti di Nick Nurse, allenatore dei Toronto Raptors, sono state respinte con una battuta da Masai Ujiri, il quale ha detto che possono "continuare a sognare come io sogno Messi, Ronaldo, Kobe Bryant…". Ma sulla panchina dei canadesi siede invece un altro obiettivo dei gialloviola per il loro posto vacante di capo-allenatore: secondo quanto detto da Shams Charania di The Athletic, la dirigenza guidata da Rob Pelinka (con la consulenza di Phil Jackson) ha chiesto ai Raptors il permesso di parlare con Adrian Griffin, assistente allenatore di Nurse dal 2018. L’ex giocatore NBA a cavallo di anni ’90 e 2000 è nei circoli della NBA ormai dal 2008, lavorando da assistente a Milwaukee, Chicago, Orlando, Oklahoma City e infine in Canada, facendo parte del coaching staff campione nel 2019 al fianco anche di Sergio Scariolo. "Penso che Adrian sia pronto per diventare un capo allenatore in questa lega" aveva detto Ujiri pochi giorni fa in conferenza stampa. "Nick ha fatto un grande lavoro nello sviluppare il suo staff e lo sosteniamo il più possibile". Insomma, da Ujiri non ci sarebbero resistenze, a differenza di quanto già preannunciato riguardo a Nurse. Dopo aver già parlato con Darvin Ham, assistente di Mike Budenholzer a Milwaukee, la ricerca dei Lakers sembra concentrarsi quindi sugli assistenti a caccia della loro prima esperienza in panchina piuttosto che affidarsi a coach con anni da capo-allenatore alle spalle. Ma tutto può ancora cambiare: la ricerca si preannuncia ancora lunga, anche perché è una scelta che i Lakers non possono permettersi di sbagliare.