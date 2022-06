Il capo-allenatore dei Memphis Grizzlies Taylor Jenkins ha parlato in esclusiva con Sky Sport per raccontare la sua emozione di essere al Basketball Without Borders ad Assago, cosa si aspetta dai suoi Memphis Grizzlies per il prossimo anno e cosa rende Golden State così difficile da battere in una serie di playoff: "Hanno talento, esperienza e profondità di squadra, con loro basta un errore per perdere una partita"

Anche se ha appena concluso la sua terza stagione in NBA, ci si accorge di quanto è giovane Taylor Jenkins solamente quando ce lo si trova davanti . L’allenatore dei Memphis Grizzlies è un classe 1984 e quando lo incontriamo ad Assago per l’inaugurazione del Basketball Without Borders sembra davvero nel suo elemento: maglietta, pantaloncini, un pallone in mano e una voglia incredibile di mettersi al servizio dei ragazzi venuti da tutta Europa per imparare da lui. Che pur essendo l’unico capo-allenatore presente, è il primo a mettersi in campo a spiegare esercizi e situazioni tattiche alle ragazze del camp, con un entusiasmo che trasuda passione per la pallacanestro . Ma non è l’unico motivo per cui si trova così a suo agio qui: pur essendo la sua prima volta a Milano, Jenkins definisce l’Italia "la sua seconda casa", avendo fatto già numerosi viaggi nel nostro paese (tra cui la sua luna di miele) e avendo studiato italiano al college . E anche se non è più in grado di parlarlo ("Troppo arruginito", dice lui), sostiene di saperlo ancora leggere e capire. Ma per farci raccontare la stagione sensazionale dei suoi Memphis Grizzlies e le Finals che stanno per cominciare siamo tornati all’inglese, e i concetti da lui espressi sempre con il sorriso sulle labbra sono estremamente interessanti, e spiegano anche il successo avuto dalla sua squadra da quando siede in panchina.

Qual è la tua emozione di essere qui al Basketball Without Borders?

“Amo essere qui, è la mia seconda volta al BWB dopo aver fatto quello di Città del Messico qualche anno fa. Gli allenatori con cui ho lavorato, i giocatori NBA e le giocatrici WNBA, ma soprattutto i ragazzi e le ragazze del camp formano una famiglia straordinaria. Se ami il gioco della pallacanestro, se ti piace giocarlo o ti piace allenarlo, questo è il miglior camp che esiste al mondo: si impara tantissimo nell’aiutare il gioco a diventare ancora più grande a livello globale. Spero che i ragazzi imparino qualcosa da me, ma soprattutto sarò io a imparare da loro e dall’energia che mettono in questo gioco”.

Prima che cominciasse la stagione, ti aspettavi di avere questo successo?

“Ho sempre avuto grandi aspettative su di noi e sul fatto che saremmo migliorati, senza cercare di porre un limite a dove saremmo potuti arrivare. Il nostro obiettivo è sempre quello di vincere il titolo ogni anno, e in questa stagione abbiamo fatto un passo in quella direzione. Ovviamente tutti vogliono vincere ogni anno, ma il nostro obiettivo è l’anello. Sapevo che dopo la passata stagione e l’eliminazione al primo turno con gli Utah Jazz sarebbero tornati con ancora più motivazioni, e abbiamo visto tanti giocatori salire di livello: Ja Morant ha fatto un grande salto in avanti, lo stesso vale per Desmond Bane e Jaren Jackson Jr.. E grazie ai loro miglioramenti, la squadra è salita di livello. Quello che mi entusiasma maggiormente è il lavoro che fanno nella off-season: questo per me è il momento più divertente, perché vedo nei ragazzi la voglia di lavorare sul loro corpo e sul loro gioco anche quando non giochiamo. Sono tutti in palestra, e lo stanno facendo come una squadra. La speranza è che tutto questo lavoro ci porti a essere ancora migliori”

Da chi ti aspetti il miglioramento maggiore nella prossima stagione?

“Da tutti, incluso me stesso. Nessuno deve sentirsi soddisfatto di quello che abbiamo fatto: ho allenato meglio nel mio terzo anno rispetto a quanto ho fatto nel secondo, ma il mio obiettivo è fare ancora meglio il prossimo anno. So per certo che Ja Morant ha grandi obiettivi per se stesso, così come Desmond e Jaren, ma tutto deve essere ricondotto a un concetto di squadra: come posso essere la versione migliore di me stesso per aiutare la squadra a giocare una pallacanestro migliore e a vincere? Dobbiamo rimanere fedeli a quello che siamo dall’inizio alla fine della stagione. Nella speranza che poi tutto il tempo che abbiamo investito possa darci dei frutti il prossimo anno ai playoff, andando ancora più avanti rispetto a quest’anno”.