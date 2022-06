1/14 ©Getty

PREVISIONI | Azzardare una previsione su una serie di finale NBA non è mai facile. Certo, ci sono anni in cui (almeno al via) c'è una chiara favorita, e anche in questi casi la storia insegna che le sorprese sono dietro l'angolo. Quest'anno poi Golden State e Boston per certi versi hanno dato l'idea di avere valori simili, ma non per questo alcuni dei siti più seguiti hanno impiegato i propri modelli statistici più avanzati per provare a indovinare chi alzerà al cielo il Larry O'Brien Trophy