Boston-Golden State, gara-3 stanotte alle 3 su Sky

La statistica è ormai nota a tutti: da quando Steve Kerr siede sulla panchina dei Golden State Warriors, la sua squadra ha vinto almeno una partita in trasferta in 26 serie di playoff consecutive, un record nella storia della NBA. Ed è a questo che si aggrappano i tifosi di Golden State per riprendersi il fattore campo sfuggito dalle loro mani in gara-1, quando i Boston Celtics hanno portato via una partita ai campioni della Western Conference, poi prontamente pareggiata in gara-2. I Celtics non hanno mai perso due partite in fila in questi playoff, ma hanno anche un record mediocre in casa (5 vittorie e 4 sconfitte) e hanno bisogno di non commettere tante palle perse: quando ne commettono 16 o più, il loro record in questi playoff è di 1-5; quando rimangono sotto le 15, sono 12-2. Un aspetto che ricoprirà un ruolo cruciale per gara-3, che potrebbe già dare un indirizzo ben preciso alla serie: nella storia delle Finals la squadra che ha vinto gara-3 in situazione di parità ha poi conquistato il titolo nell’82% delle occasioni (32-7 il record all-time), rendendo la partita di questa notte un appuntamento da non perdere.