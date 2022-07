Nel corso del mese di giugno è passata un po’ sotto traccia l’offerta da 2 miliardi di dollari proposta da Phil Knight (fondatore di Nike) e Alan Smolinsky (co-proprietario dei Dodgers di MLB) per diventare i nuovi proprietari dei Portland Trail Blazers. Un’offerta che ha mosso qualcosa nello stato dell’Oregon ma che è stata rifiutata da Jody Allen, sorella di Paul (scomparso nel 2018) a cui è stata affidata la guida sia dei Blazers che dei Seattle Seahawks di NFL. E proprio riguardo a queste due franchigie è arrivato un comunicato ufficiale da parte della famiglia Allen: "Come abbiamo detto in passato, nessuna delle due squadre è in vendita e al momento non ci sono discussioni a riguardo". La stessa Allen però fa intendere che un cambiamento, prima o poi, avverrà: "Ci sarà un momento in cui le cose cambieranno, dati i piani di Paul di dedicare la maggior parte della sua ricchezza alla filantropia, ma compagnie di questa grandezza e complessità possono richiedere anche 10 o 20 anni per essere cedute. Non c’è nessuna timeline pre-ordinata per arrivare alla vendita delle squadre. Fino a quel momento, il mio obiettivo e quello delle persone che lavorano nelle franchigie è quello di vincere". Insomma, una smentita solo a metà: le squadre al momento non sono in vendita, ma prima o poi succederà. E chissà che questa incertezza non possa pesare anche sulla frenata di Damian Lillard sulla sua estensione di contratto.