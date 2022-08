Ham ha l'ok per mettere Westbrook in panchina

Se Russell Westbrook rimarrà ai Los Angeles Lakers, c’è la concreta possibilità che il suo posto non sarà più in campo. Secondo quanto scritto da The Athletic, il nuovo allenatore dei gialloviola Darvin Ham ha ricevuto dalla dirigenza il potere necessario per mettere la point guard in panchina nei finali di gara, come fatto un paio di volte da Frank Vogel nel finale della scorsa stagione. Anzi, se lo riterrà opportuno potrà anche decidere di togliere Westbrook dal quintetto base, facendolo uscire dalla panchina per la prima volta in carriera. Non è la prima volta che la dirigenza dei Lakers mette in dubbio il posto di Westbrook nella rotazione: già lo scorso anno, secondo diverse voci, aveva chiesto a Vogel di usare il pugno duro e di toglierlo dal campo, mossa che però il coach ha sempre esitato a fare per il rischio di alienarsi definitivamente l’ex MVP. Fino a questo momento però, almeno pubblicamente, Ham ha sempre parlato benissimo di Westbrook, sostenendo di avere un piano in mente per lui per farlo rendere al massimo al fianco di LeBron James e Anthony Davis. Le voci di un possibile scambio per arrivare a Kyrie Irving o al duo Buddy Hield-Myles Turner (con adeguata aggiunta di scelte al Draft) non sono però destinate a spegnersi presto, e con la scelta di Westbrook di affidarsi al potente agente Jeff Schwartz, non è detto che Ham si ritrovi a dover scegliere se schierarlo o meno, visto che il playmaker potrebbe essere lontano da L.A..