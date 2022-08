60/60

Bradley Beal ha rinnovato, ma in una situazione simile a quella di Damian Lillard, la sua squadra sembra troppo lontana dal competere per un giocatore del suo calibro. Ora però la situazione è cambiata perché Washington non ha più il coltello dalla parte del manico (se l’ha mai avuto): Beal può porre il veto a qualsiasi trade che lo coinvolga, perciò è in totale controllo del suo destino con il massimo possibile a livello di contratto. Cederlo, paradossalmente, è diventato difficilissimo