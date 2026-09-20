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NBA, a chi spetta l'onore del ritiro della maglia? I candidati ancora in attività

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Il prossimo a ricevere l'onore di vedere la propria maglia ritirata per sempre sarà Kyle Lowry a Toronto, ma tra i giocatori in attività sono in diversi a meritare un omaggio del genere da parte della squadra, e in alcuni casi delle squadre in cui hanno scritto pagine di storia del gioco. Secondo The Athletic questi sono quelli per cui il ritiro della maglia dovrebbe essere solo questione di tempo

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