NBA, a chi spetta l'onore del ritiro della maglia? I candidati ancora in attività
Il prossimo a ricevere l'onore di vedere la propria maglia ritirata per sempre sarà Kyle Lowry a Toronto, ma tra i giocatori in attività sono in diversi a meritare un omaggio del genere da parte della squadra, e in alcuni casi delle squadre in cui hanno scritto pagine di storia del gioco. Secondo The Athletic questi sono quelli per cui il ritiro della maglia dovrebbe essere solo questione di tempo
- numero 23 ai CLEVELAND CAVALIERS
- numero 23 ai LOS ANGELES LAKERS
- numero 0 ai PORTLAND TRAIL BLAZERS
- numero 0 ai BOSTON CELTICS
- numero 2 agli OKLAHOMA CITY THUNDER
- numero 2 ai TORONTO RAPTORS
- numero 2 ai SAN ANTONIO SPURS
- numero 2 ai CLEVELAND CAVALIERS
- numero 3 ai LOS ANGELES LAKERS
- numero 5 ai MINNESOTA TIMBERWOLVES
- numero 7 ai BOSTON CELTICS
- numero 10 ai TORONTO RAPTORS
- numero 11 ai NEW YORK KNICKS
- numero 13 agli HOUSTON ROCKETS
- numero 15 ai DENVER NUGGETS
- numero 22 ai MIAMI HEAT
- numero 11 ai GOLDEN STATE WARRIORS
- numero 23 ai GOLDEN STATE WARRIORS
- numero 30 ai GOLDEN STATE WARRIORS
- numero 35 agli OKLAHOMA CITY THUNDER
- numero 35 ai GOLDEN STATE WARRIORS
- numero 34 ai MILWAUKEE BUCKS
- numero 77 ai DALLAS MAVERICKS
- numero 77 ai LOS ANGELES LAKERS
- numero 21 ai PHILADELPHIA 76ERS