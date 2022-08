Kerr a colloquio con le stelle del Liverpool. FOTO

Steve Kerr non ha mai nascosto la sua passione per il calcio, e sta approfittando di questi mesi di vacanza dagli impegni con la NBA per girare l’Europa. Solo pochi giorni fa l’allenatore dei Golden State Warriors aveva tenuto un discorso con la squadra spagnola del Maiorca (la cui proprietà è di Robert Sarver, proprietario dei Phoenix Suns) e ieri si è intrattenuto in Inghilterra, più precisamente all’AXA Training Center di Liverpool. A testimoniarlo è stata una foto di Mohamed Salah, stella dei Reds che è stato immortalato a colloquio con Kerr insieme ai compagni di squadra Virgil Van Dijk e Trent Alexander-Arnold, concentrati ad ascoltare le parole dell’allenatore campione NBA in carica — definito come "una leggenda della pallacanestro" dallo stesso Salah. Probabile che Kerr si sia intrattenuto anche con Jurgen Klopp, di cui non ha mai fatto mistero di essere un grande ammiratore: nel maggio del 2019, dopo la super rimonta del Liverpool in semifinale contro il Barcellona, Kerr citò proprio Klopp per definire "dei fot…i giganti" i suoi giocatori degli Warriors, capaci di vincere una gara-5 cruciale contro gli Houston Rockets nonostante l’infortunio di Kevin Durant. Dopo la rimonta del Liverpool, lo stesso Kerr scrisse sul suo profilo Twitter (mai particolarmente attivo) “YOU’LL NEVER WALK ALONE”, riprendendo lo slogan del Liverpool (di cui è socio di minoranza anche LeBron James).