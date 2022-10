L’altra grande questione sul tavolo in casa Warriors, oltre alle sanzioni disciplinari da prendere e alle strade da percorrere per sistemare uno spogliatoio franato e incrinato da un gesto violento come quello di Green, è capire come sia stato possibile che i l video sia diventato di dominio pubblico - passato dalle mani di qualche componente dello staff di Golden State a quelle dei giornalisti di TMZ. Che fosse successo qualcosa in allenamento lo si sapeva già da 36 ore , ma vedere quelle immagini ha cambiato la percezione del fatto: un colpo durissimo al volto di Poole , una bordata impossibile da giustificare e del tutto incomprensibile se si pensa al fatto che sia stata scagliata contro un compagno di squadra.

vedi anche

Iguodala commenta la rissa: "Cose di famiglia"

Nel frattempo, quello su cui a San Francisco vogliono fare chiarezza sono le responsabilità relative alla diffusione del video: chi è stato? Come è possibile che qualcuno abbia fatto circolare delle immagini così compromettenti? Gli Warriors sono pronti a portare avanti ogni “azione legale possibile” per scoprire le responsabilità: stando a quanto riportato da ESPN, la ricerca e il lavoro per ricostruire ciò che è accaduto è spasmodica e prioritaria affinché ciò non accada di nuovo. Dal canto suo, TMZ è famosa per essere una testata giornalista che spesso riesce a ottenere materiale esclusivo grazie all’assoluta discrezione mantenuta riguardo le sue fonti - sempre protette e mai venute fuori in numerosi casi e scandali che hanno fatto notizia anche in passato. In più sono circolate delle possibili cifre: il video ottenuto da TMZ potrebbe essere stato pagato più di 100.000 dollari - altra ragione che spiega perché ci sia stata almeno una persona disposta a tradire la fiducia riposta in lui della dirigenza Warriors. Altre ricostruzioni invece parlano di un possibile sabotaggio interno: la figura ingombrante di Draymond Green non è la più amata da una parte degli addetti ai lavori in casa Golden State e un video così compromettente sembrava l’occasione ideale per minarne la credibilità (oltre che a metterne in discussione il potenziale rinnovo).