Crisi Lakers: le richieste sul mercato di LeBron

Quando i Lakers hanno deciso di estendere il contratto di LeBron James per altri due anni - a oltre 97 milioni di dollari complessivi - era chiaro che l’obiettivo e le promesse fossero quelle di mettere insieme una squadra in grado di competere nella corsa al titolo nei prossimi anni; gli ultimi della carriera di uno dei più grandi campioni di sempre. Così però non è stato, almeno a guardare i risultati raccolti in questo avvio di regular season: “Dobbiamo prenderci cura della legacy di LeBron”, diceva il GM Pelinka soltanto pochi mesi, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Il record parla da solo: 2-9, con sconfitte incassate contro ogni tipo d’avversario. Tanto che, stando a quanto riportato da Bleacher Report, circola l’idea di mettere mano al roster e rivoluzionarlo da cima a fondo, anche prendendo in considerazioni cessioni importanti. La domanda è: continuare sempre con la linea James-Davis e poi porsi il problema del rinnovo una volta terminato questo ciclo, oppure lanciarsi in un parziale rebuilding che potrebbe paradossalmente rendere più produttiva la squadra nel breve periodo?

Chi è il vero obiettivo dei Lakers? Le tre ipotesi Secondo il giornalista Howard Beck, i Lakers non hanno ancora ceduto le loro due scelte al Draft in attesa che si liberi una stella che non è ancora disponibile sul mercato, rinunciando sia a Myles Turner e Buddy Hield dagli Indiana Pacers che Kyrie Irving dai Brooklyn Nets. Ma quale può essere questo misterioso All-Star? Ecco le ipotesi avanzate da Bleacher Report considerando il pacchetto a disposizione dei Lakers (il contratto di Westbrook, le due prime scelte 2027 e 2029 e due 'pick swap' nel 2026 e 2028) DRAYMOND GREEN, GOLDEN STATE WARRIORS Non è considerata una opzione realistica, anche perché Golden State avrebbe zero interesse a cedere Green adesso per scelte future. E il pacchetto a disposizione dei Lakers permette di puntare un po' più in alto rispetto a un 32enne al suo ultimo (potenziale) anno di contratto prima della free agency. Il rapporto tra lui e LeBron James, però, è solidissimo da anni PAUL GEORGE E KAWHI LEONARD, L.A. CLIPPERS

LeBron chiede Turner e Hield, con il sogno Bradley Beal vedi anche LeBron sul caso Kyrie: "Fatelo tornare a giocare" Senza giovani nel roster e con pochi asset, l’unica grande arma in mano ai Lakers restano le due scelte al Draft - quella del 2027 e del 2029. A LeBron del futuro prossimo dei gialloviola interessa il giusto e sta ripetendo da mesi di sacrificare quelle due chiamate per rendere più competitiva la squadra: nel 2023-24, con la fine del maxi-contratto di Westbrook, le prospettive potrebbero anche sorridere ai gialloviola, ma il rischio è quello di distruggere tutto in questi mesi terribili dal punto di vista dei risultati. L’idea è quella di mettere sul piatto le due scelte (più eventualmente quella 2023, ma soltanto dopo che i Pelicans avranno tenuto per loro quella meglio piazzata post Lottery) per convincere i Pacers a cedere sia Myles Turner che Buddy Hield - pedine necessarie, ma forse non sufficienti, per rendere i Lakers competitivi. La star invece messa nel mirino è Bradley Beal, che si muoverebbe però soltanto se fosse il diretto interessato per primo a chiedere di cambiare maglia. Uno scenario al momento soltanto ipotetico.



vedi anche Ora i tifosi dei Lakers cantano "MVP" a Westbrook Novità anche sul capitolo Westbrook, che pare aver ricevuto chiamate riguardo la disponibilità a lasciare i Lakers, anche se restano delle trattative che non hanno fondamenta serie al momento. Netto invece il diniego da parte della fonti raccolte da Bleacher Report riguardo un’eventuale cessione di Anthony Davis - la voce più insistente circolata sui social nei giorni scorsi. Nessuna cessione del lungo dei Lakers è stata presa in considerazione - e questa, per alcuni, potrebbe non essere una gran bella notizia.