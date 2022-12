Lillard su Giannis: "Per vincere sceglierei lui"

Damian Lillard non è uno che si tiene per sé le sue opinioni, come chiunque lo segua sui social ha imparato a conoscere. E non si fa particolari problemi a utilizzare la sua piattaforma come uno dei giocatori più conosciuti della NBA per mandare messaggi neanche troppo criptati in giro per la lega. Il suo ultimo riguarda Giannis Antetokounmpo: rispondendo a una domanda dai social per la rubrica di GQ Sports, Lillard ha indicato nella stella dei Milwaukee Bucks il giocatore che sceglierebbe per aiutarlo a vincere il titolo. "Per il suo dominio e la sua capacità di arrivare al ferro a volontà. È un buon playmaker e un ottimo difensore, capace di essere distruttivo in entrambe le metà campo. Il modo in cui gioca è perfettamente complementare al mio: saremmo capaci di dare qualcosa l’uno all’altro". Non a caso, prima del rinnovo di contratto di Antetokounmpo coi Bucks, erano uscite diverse voci sul greco interessato a unirsi a Dame per giocare insieme ai Blazers.