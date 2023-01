Steph Curry, non da oggi, è un incubo per le difese di tutta la NBA: sa segnare (oltre i 29 di media anche quest'anno, sfiorando il 49% dal campo e il 42% da tre), tratta la palla in maniera divina e soprattutto non smette mai di muoversi - tanto che il momento in cui è più pericoloso è quello in cui si libera del pallone, perché i difensori si rilassano un attimo mentre il n°30 in maglia Warriors ne approfitta per sprintare in un angolo di campo libero, ricevere palla e solitamente segnare da tre. Difendere su di lui è uno dei compiti più ardui per ogni giocatore NBA ma Austin Rivers - ospite recentemente in un podcast di "The Ringer" - ha un'idea tutta sua sul perché la superstar di Golden State sia di gran lunga il giocatore più difficile da marcare: "Non lo puoi toccare. Mai. Gli fischiano qualsiasi tipo di fallo a favore, mentre i suoi compagni passano l'intera partita a piazzare blocchi illegali per liberarlo al tiro. Gli arbitri però non fischiano mai contro di lui, perché vogliono vederlo tirare".