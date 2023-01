I Golden State Warriors sono entrati nel 2023 con un record sotto le attese, specialmente per una squadra campione in carica, ma con il rientro di Steph Curry hanno ancora intenzione di provare a difendere il titolo conquistato lo scorso giugno. Questa, peraltro, potrebbe essere l’ultima opportunità di farlo con il gruppo storico dei quattro titoli: se il ritiro di Andre Iguodala a fine stagione è ormai praticamente certo, anche il futuro di Draymond Green (che ha una player option per il prossimo anno e sembra intenzionato a cercare un contratto altrove) e Klay Thompson (in scadenza nel 2024) è più incerto che mai. Il vero rischio per gli Warriors, però, è quello di perdere il vero free agent più importante di questa estate, vale a dire Bob Myers. In un lungo articolo di The Athletic è stata sviscerata la situazione del capo della dirigenza degli Warriors, architetto delle squadre capaci di vincere quattro titoli e raggiungere sei finali negli ultimi otto anni, il cui contratto è in scadenza a luglio e le trattative con la proprietà per rinnovarle sembrano essere arrivate a un punto morto. La questione è principalmente economica: forte di quanto fatto negli ultimi 12 anni, Myers sente di meritare un contratto da top assoluto della lega, mentre al momento si aggira attorno al settimo/ottavo più pagato in NBA. In sostanza, Myers per andare avanti vuole un contratto da oltre 10 milioni di dollari l’anno, e fino a questo momento la proprietà di Joe Lacob non sembra intenzionata a concederglielo. Per questo motivo Myers da tempo ormai si sta guardando intorno, sia per proseguire la sua carriera come dirigente sia per "cambiare vita", magari passando nel mondo dei media (recentemente ha aperto il suo podcast e il suo primo ospite è stato Steph Curry, il giocatore degli Warriors a cui è maggiormente legato).