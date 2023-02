Nessuna versione pre o post infortunio: soltanto Klay Thompson, in ogni sua forma e con le sue peculiarità. Soprattutto: un tiratore letale da tre punti, a prescindere dalle sue condizioni fisiche che ha ritrovato anche le sicurezze mentali che un infortunio durato più di due anni inevitabilmente ti toglie. In questi ultimi mesi la definitiva consacrazione, anche più del titolo NBA conquistato lo scorso giugno: “Sono in grado di fare le stesse cose realizzate in passato, basta soltanto che le mie caviglie, i miei polsi e i miei piedi continuino a lavorare: sarò per sempre in grado di fare canestro da lontano”. Ben 12 bersagli arrivati contro Houston, 42 punti senza andare mai a segno con i piedi dentro l’arco (entrambi record NBA per chi non ha raccolto neanche un canestro da due punti): punto esclamativo in quella che era per lui soltanto la seconda volta in cui è sceso in campo nella seconda gara di un back-to-back, definitiva conferma del fatto che gli infortuni sono ormai alle spalle.