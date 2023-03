L'inutilità della rissa finale tra Kings e Bucks è tutta nello sguardo di Giannis Antetokounmpo: è lui che Trey Lyles strattona negli ultimi secondi di gara dopo aver cercato di rubargli un inutile pallone ma il greco non risponde neppure per idea alla provocazione dell'avversario. Lo fa invece Brook Lopez, il cui ruolo forse è anche quello di protezione della sua superstar: ne nasce allora un faccia-a-faccia tra Lopez e Lyles che poi coinvolge parecchi altri giocatori dei due roster, e porta all'espulsione dei due giocatori, con il lungo di Milwaukee visibilmente su di giri e trattenuto a fatica da compagni e membri dello staff dei Bucks. Colpevole una manata in faccia di Lyles, seguita da una stretta al collo del giocatore dei Bucks, che gradisce poco e - già nervoso durante tutta la gara di suo - reagisce con violenza. Un corollario inutile a una gara bella e da ricordare per le prodezze in campo e non per un brutto finale. "Peccato quello che abbiamo visto, non voglio commentarlo", ha chiosato coach Budenholzer.