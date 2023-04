NBA Sundays: Chicago-Memphis alle 21.30 su Sky

Dopo essersi presi la rivincita contro i Clippers, i Memphis Grizzlies di Ja Morant fanno visita ai Chicago Bulls per difendere il secondo posto a Ovest. I Bulls reduci dal successo su Charlotte vogliono continuare la scalata in zona play-in: palla a due alle 21.30 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW col commento di Alessandro Mamoli e Davide Pessina

Ora che la tempesta Morant sembra essere definitivamente alle spalle, i Memphis Grizzlies sono tornati a macinare vittorie su vittorie . Per la precisione sono 11 delle ultime 13, concedendosi al massimo una battuta d’arresto in casa contro i Clippers prontamente vendicata due giorni dopo, cavalcando un Desmond Bane da 22 punti e la solita difesa granitica (numeri alla mano la migliore della NBA per punti concessi su 100 possessi) guidata dal candidato Difensore dell’Anno Jaren Jackson Jr. . Con due gare di vantaggio su Sacramento e due da recuperare su Denver, ogni partita può essere decisiva per il finale di stagione dei Grizzlies , che fanno visita ai Chicago Bulls — partita che si potrà seguire a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Alessandro Mamoli e Davide Pessina , uno degli ultimi appuntamenti di una domenica tutta da vivere sui canali di Sky Sport .

Bulls a caccia di un posto al play-in: quanto cambia tra ottava e nona posizione

Anche i Chicago Bulls hanno obiettivi di classifica. Dopo essersi quasi assicurati matematicamente come minimo il decimo posto a Est — sono tre le gare di vantaggio su Washington e solo un filotto di sconfitte consecutive potrebbe metterlo in dubbio —, la squadra di coach Billy Donovan vuole proseguire il momento positivo post-All Star Game (11-7 il record) insidiando Atlanta e Toronto, rispettivamente ottava e nona a Est con solo una gara di vantaggio su DeMar DeRozan e soci. Finire ottavi invece che noni o decimi fa tutta la differenza del mondo: con il nono posto si hanno due chance di avanzare alla post-season, di cui la seconda col fattore campo a favore; al nono o al decimo posto invece bisogna vincere due gare, di cui almeno una in trasferta, per poter agganciare il treno dei playoff — per poi ritrovarsi, con ogni probabilità, i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo riposati dopo una settimana senza impegni. Ma la NBA non aspetta nessuno: se i Bulls non vogliono finire la loro stagione tra una settimana, vincere contro Memphis diventa fondamentale per prolungare questo interlocutorio 2022-23.