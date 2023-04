Dall'alba al tramonto e oltre: che Domenica su Sky

Dall'alba a tarda sera, Sky vi terrà compagnia per una super domenica nella Casa dello Sport. Si parte con il GP d'Australia di Formula 1, ma il clou sarà alle 19 con la finale di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami e la MotoGP in Argentina. E per non perdere nulla c'è anche la funzione Split Screen per i clienti Sky Q satellite Condividi

Da Melbourne a Miami, passando per l'Argentina, l'Inghilterra e non solo. Alle porte c'è una super domenica di eventi da seguire in diretta su Sky Sport. Una vera e propria maratona di eventi LIVE sui nostri canali che inizierà già alle 7 del mattino con il semaforo verde del GP d'Australia di Formula 1, a Melbourne. Il primo evento di un trittico dei motori che proseguirà alle 18 con l'Indycar in Texas e la MotoGP, alle 19, in Argentina.

Dal calcio al rugby La giornata andrà avanti tra atletica (c'è la Milano Marathon su Sky Sport Arena), ciclismo (Giro delle Fiandre su Eurosport), rugby (l'Italia femminile in campo contro l'Inghilterra nel Sei Nazioni) e tanto calcio. Alle 12.30 il lunch match di Serie A Bologna-Udinese, poi alle 17.30 la sfida Champions in Premier League tra Newcastle e Manchester United e, infine, alle 20.45, una delle classiche di Francia: Paris Saint Germain-Lione.

Il Sinner Day Una lunga marcia d'avvicinamento verso la finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in programma alle ore 19. L'azzurro, reduce dalla straordinaria vittoria in semifinale contro Carlos Alcaraz, va a caccia del suo primo "mille" in carriera. Un incontro che verrà introdotto dal "Sinner Day" su Sky Sport Tennis, con una programmazione interamente dedicata. Dalle 8.15, infatti, sarà possibile rivedere tutti i match giocati da Jannik a Miami in attesa della finale.



I commenti con Sky Calcio Club La grande domenica di sport si concluderà con Sky Calcio Club alle 22.45. Fabio Caressa e i suoi ospiti commenteranno non soltanto quanto accaduto nel turno di campionato (con il post di Napoli-Milan e un occhio rivolto alla Champions), ma l'intera giornata in compagnia di Sky Sport.

L'opzione Split Screen Per non perdere nulla della super domenica su Sky Sport (come la finale di Sinner e la gara di MotoGP, in programma entrambe alle 19) c'è la funzione Split Screen, disponibile per i clienti Sky Q via satellite che potranno vedere contemporaneamente due eventi in diretta sullo stesso schermo. Lo Split Screen è disponibile premendo il tasto verde del telecomando Sky.