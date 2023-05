Uno Steve Kerr amarageggiato, ma come sempre lucido e obiettivo ha parlato dopo l'eminiazione dai playoff dei suoi Warriors da parte dei Los Angeles Lakers. L'allenatore ha riconosciuto le difficoltà incontrate durante la stagione, e ha detto chiaramente che questa Golden State non era una squadra in grado di vincere un altro titolo: "Abbiamo fatto il massimo possibile"

La stagione dei campioni NBA in carica non è stata facile, e anche se Curry e compagni sono saliti nettamente di livello nei playoff, la corsa di Golden State è finita al secondo turno con la sconfitta 4-2 nella serie contro i Los Angeles Lakers. Dopo l'eliminazione coach Steve Kerr ha parlato riconoscendo i limiti della sua squadra di quest'anno. "Siamo stati a malapena nei playoff per la maggior parte della regular season - ha spiegato Kerr (gli Warriors hanno chiuso sesti con un finale in crescendo) -. Onestamente abbiamo raggiunto il massimo che potevamo ottenere, non eravamo una squadra da titolo". L'allenatore ha comunque voluto sottolineare la crescita dei suoi nell'ultimo periodo. "Abbiamo fatto un ottimo lavoro nell'ultimo mese - ha spiegato - e ci siamo avvicinati a riconquistare ciò che avevamo, ma non ci siamo riusciti. Non ci siamo sentiti una squadra da titolo per tutto l'anno, ma abbiamo avuto il coraggio e la forza per crederci".