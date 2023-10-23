NBA, chi parte in quintetto, chi esce dalla panchina: i roster delle 30 squadre al via
Dopo le scelte al Draft di giugno e i mille acquisti, cessioni e scambi del mercato ora è finalmente arrivato il momento di scendere in campo. Inizia la stagione NBA 2023-24: andiamo a scoprire, squadra per squadra, le formazioni con cui scenderanno in campo le trenta franchigie NBA
- BOGDAN BOGDANOVIC
- WESLEY MATTHEWS
- MATHEWS GARRISON
- AJ GRIFFIN
- ONYEKA OKONGWU
- PATTY MILLS
- KOBE BUFKIN
- MOUHAMED GUEYE
- JALEN JOHNSON
- BRUNO FERNANDO
- TRENT FORREST (TW)
- SETH LUNDY (TW)
- MILES NORRIS (TW)
- DERRICK WHITE
- PAYTON PRITCHARD
- SAM HAUSER
- OSHAE BRISSETT
- LUKE KORNET
- DALANO BANTON
- SVIATOSLAV MYKHAILIUK
- LAMAR STEVENS
- JORDAN WALSH
- NATHAN KNIGHT (TW)
- NEEMIAS QUETA (TW)
- JD DAVISON (TW)
- FRANK NTILIKINA
- BRANDON MILLER
- NICK SMITH JR.
- CODY MARTIN
- JT THOR
- EDMOND SUMMER
- BRYCE MCGOWENS
- JAMES BOUKNIGHT
- NICK RICHARDS
- MILES BRIDGES
- LEAKY BLACK (TW)
- THEO MALEDON (TW)
- AMARI BAILEY (TW)
- LONZO BALL
- COBY WHITE
- JEVON CARTER
- TORREY CRAIG
- AYO DOSUNMU
- ANDRE DRUMMOND
- JULIAN PHILLIPS
- TERRY TAYLOR
- DALEN TERRY
- JUSTIN LEWIS (TW)
- ADAMA SANOGO (TW)
- OUNURALP BITIM (TW)
- JADEN HARDY
- TIM HARDAWAY JR.
- DERRICK JONES JR.
- MAXI KLEBER
- DWIGHT POWELL
- SETH CURRY
- DANTE EXUM
- MARKIEFF MORRIS
- OLIVIER-MAXENCE PROSPER
- RICHAUN HOLMES
- DEXTER DENNIS (TW)
- A.J. LAWSON (TW)
- GREG BROWN III (TW)
- CHRISTIAN BRAUN
- JUSTIN HOLIDAY
- VLATKO CANCAR
- REGGIE JACKSON
- ZEKE NNAJI
- JALEN PIKCETT
- PEYTON WATSON
- HUNTER TYSON
- JULIAN STRAWTHER
- DEANDRE JORDAN
- BRAXTON KEY (TW)
- JAY HUFF (TW)
- COLLIN GILLESPIE (TW)
- CHRIS PAUL
- GARY PAYTON II
- JONATHAN KUMINGA
- MOSES MOODY
- DARIO SARIC
- TRAYCE JACKSON-DAVIS
- COREY JOSEPH
- BRANDLIN PODZIEMSKI
- JEROME ROBINSON (TW)
- LESTER QUINONES (TW)
- USMAN GARUBA (TW)
- AARON HOLIDAY
- AMEN THOMPSON
- REGGIE BULLOCK
- CAM WHITMORE
- JOCK LANDALE
- TARI EASON
- JEFF GREEN
- BOBAN MARJANOVIC
- JAESEAN TATE
- JEREMIAH EARL-ROBINSON
- VICTOR OLADIPO
- NATE WILLIAMS JR.
- DARIUS DAYS (TW)
- TREVOR HUDGINS (TW)
- JERMAINE SAMUELS (TW)
- BONES HYLAND
- TERRANCE MANN
- NORMAN POWELL
- ROBERT COVINGTON
- MASON PLUMLEE
- BRANDON BOSTON JR.
- AMIR COFFEY
- KOBE BRWON
- MARCUS MORRIS SR.
- KENYON MATTIN JR.
- JORDAN MILLER (TW)
- MOUSSA DIABATÉ (TW)
- JOSHUA PRIMO (TW)
- GABE VINCENT
- CAM REDDISH
- RUI HACHIMURA
- TAUREAN PRINCE
- CHRISTIAN WOOD
- JAXSON HAYES
- MAX CHRISTIE
- MAXWELL LEWIS
- JALEN HOOD-SCHIFINO
- D'MOI HODGE (TW)
- COLIN CASTLETON (TW)
- ALEX FUDGE (TW)
- NIKOLA JOVIC
- DUNCAN ROBINSON
- HAYWOOD HIGHSMITH
- CALEB MARTIN
- THOMAS BRYANT
- DRU SMITH
- ORLANDO ROBINSON
- JAIME JAQUEZ JR.
- JOSH RICHARDSON
- R.J. HAMPTON (TW)
- COLE SWIDER (TW)
- JAMAL CAIN (TW)
- CAMERON PAYNE
- MALIK BEASLEY
- MARJON BEAUCHAMP
- JAE CROWDER
- BOBBY PORTIS
- A.J. GREEN
- THANASIS ANTETOKOUNMPO
- ANDRE JACKSON JR.
- CHRIS LIVINGSTON
- ROBIN LOPEZ
- LINDELL WIGGINGTON (TW)
- TYT TY WASHINGTON JR. (TW)
- MARQUES BOLDEN (TW)
- JOSE ALVARADO
- DYSON DANIELS
- TREY MURPHY III
- LARRY NANCE JR.
- NAJI MARSHALL
- CODY ZELLER
- MALCOM HILL
- JORDAN HAWKINS
- KIRA LEWIS JR.
- MATT RYAN (TW)
- KAISER GATES (TW)
- DREON SEABRON (TW)
- DONTE DIVINCENZO
- MILES MCBRIDE
- IMMANUEL QUICKLEY
- JOSH HART
- ISAIAH HARTENSTEIN
- JERICHO SIMS
- EVAN FOURNIER
- RYAN ARCIDIACONO
- DEQUAN JEFFRIES
- DYLAN WINDLER
- CHARLIE BROWN JR. (TW)
- JACOB TOPPIN (TW)
- COLE ANTHONY
- JOE INGLES
- JALEN SUGGS
- JONATHAN ISAAC
- MORITZ WAGNER
- ANTHONY BLACK
- JETT HOWARD
- CHUMA OKEKE
- CALEB HOUSTAN
- GOGA BITADZE
- KEVON HARRIS (TW)
- ADMIRAL SCHOFIELD (TW)
- TREVELIN QUEEN (TW)
- PATRICK BEVERLEY
- DE'ANTHONY MELTON
- DANNY GREEN
- DANUEL HOUSE JR.
- PAUL REED
- FURKAN KORKMAZ
- KELLY OUBRE JR.
- MONTREZL HARRELL
- MO BAMBA
- FILIP PETRUSEV
- JADEN SPRINGER
- JAVONTE SMART (TW)
- TERQUAVION SMITH (TW)
- AZUOLAS TUBELIS (TW)
- MALCOLM BROGDON
- TOUMANI CAMARA
- MATISSE THYBULLE
- ISH WAINRIGHT
- ROBERT WILLIAMS III
- JABARI WALKER
- RAYAN RUPERT
- KRIS MURRAY
- MOSES BROWN
- SKYLAR MAYS (TW)
- IBOU BADJI (TW)
- JUSTIN MINAYA (TW)
- DAVION MITCHELL
- MALIK MONK
- TREY LYLES
- SASHA VEZENKOV
- JAVALE MCGEE
- COLBY JONES
- CHRIS DUARTE
- KESSLER EDWARDS
- ALEX LEN
- KEON ELLIS (TW)
- JORDAN FORD (TW)
- JALEN SLAWSON (TW)
- MALACHI FLYNN
- GRADEY DICK
- GARRETT TEMPLE
- GARY TRENT JR.
- THADDEUS YOUNG
- JALEN MCDANIELS
- CHRISTIAN KOLOKO
- CHRIS BOUCHER
- PRECIOUS ACHIUWA
- RON HARPER JR. (TW)
- MARKQUIS NOWELL (TW)
- JAVON FREEMAN-LIBERTY (TW)
- KRIS DUNN
- OCHAI AGBAJI
- SIMONE FONTECCHIO
- TALEN HORTON-TUCKER
- KELLY OLYNYK
- KEYONTE GEORGE
- LUKA SAMANIC
- TAYLOR HENDRICKS
- OMER YURTSEVEN
- BRICE SENSABAUGH
- JOHNNY JUZANG (TW)
- JOSH CHRISTOPHER (TW)
- MICAH PORTER (TW)
- JOHNNY DAVIS
- COREY KISPERT
- LANDRY SHAMET
- DENI AVDIJA
- DANILO GALLINARI
- DELON WRIGHT
- RYAN ROLLINS
- ANTHONY GIL
- MIKE MUSCALA
- XAVIER COOKS
- TAJ GIBSON
- PATRICK BALDWIN JR.
- JARED BUTLER (TW)
- EUGENE OMORUYI (TW)