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NBA, chi parte in quintetto, chi esce dalla panchina: i roster delle 30 squadre al via

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Dopo le scelte al Draft di giugno e i mille acquisti, cessioni e scambi del mercato ora è finalmente arrivato il momento di scendere in campo. Inizia la stagione NBA 2023-24: andiamo a scoprire, squadra per squadra, le formazioni con cui scenderanno in campo le trenta franchigie NBA

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