Già solamente il fatto che Bronny James questa notte abbia potuto fare il suo debutto in NCAA è un enorme successo. A poco più di sei mesi dall’arresto cardiaco avuto durante un allenamento lo scorso luglio, il figlio primogenito di LeBron James questa notte ha debuttato con i Trojans di USC, uscendo dalla panchina davanti a un Galen Center tutto esaurito con quasi 10.000 persone presenti per la sfida interna a Long Beach State. Una partita che i Trojans hanno poi perso dopo un tempo supplementare acciuffato per i capelli, ma per una sera il risultato sportivo conta solo fino a un certo punto, quantomeno per l’emozionatissima famiglia James presente a bordo campo con papà LeBron, la figlia più piccola Zhuri e nonna Gloria. Dopo aver saltato le prime otto partite stagionali per via della riabilitazione dopo l’incidente di luglio, Bronny è entrato in campo a 12:58 dalla fine del primo tempo e ha giocato una partita ordinata, mostrando le qualità di atletismo e intelligenza cestistica che potrebbero portarlo un giorno a giocare in NBA. Bronny ha chiuso con 4 punti in 17 minuti, tirando 1/3 dalla lunga distanza con 3 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi, zero palle perse e sopratutto una stoppata in rimonta durante il primo tempo che ha ricordato tantissimo le "chasedown" che hanno reso famoso suo padre in tutto il mondo.