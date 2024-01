Draymond Green torna in campo a mezzanotte su Sky

Dopo sedici partite di assenza di cui 12 per sospensione, Draymond Green è pronto a fare il suo ritorno in campo per i Golden State Warriors, scendendo in campo stanotte contro i Memphis Grizzlies in occasione del Martin Luther King Day. La sfida tra Grizzlies e Warriors è in diretta su Sky Sport NBA a partire da mezzanotte con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

I Golden State Warriors sono alla disperata ricerca di una scintilla capace di riaccendere una stagione che fino a questo momento li vede addirittura fuori dalla zona play-in in 12^ posizione a Ovest, e questa notte potrebbero finalmente riceverla. Dopo sedici partite di assenza, di cui dodici per sospensione, Draymond Green è finalmente pronto a fare il suo attesissimo ritorno in campo, prendendo parte alla partita di questa notte in occasione del Martin Luther King Day. La sfida sul campo di Memphis — città nel quale MLK è stato assassinato al Lorraine Motel — sarà quindi l’occasione per rivedere in campo il chiacchieratissimo quattro volte campione NBA, senza il quale gli Warriors si sono arrangiati in qualche modo vincendo 8 partite e perdendone altrettante dal 13 dicembre in poi, all'indomani del colpo sul volto a Jusuf Nurkic che ha portato la NBA a sospenderlo a tempo indeterminato.