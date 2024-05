Non è un free agent, è l'uomo simbolo della squadra e della franchigia e in teoria non è nemmeno sul mercato, eppure il nome di Jimmy Butler continua ad animare le voci che accompagnano l'arrivo della off-season NBA. E ora, secondo "The Athletic" a monitorare la situazione che vede il giocatore e il front office di Miami divisi sulla questione del prolungamento del contratto ci sarebbe anche Golden State, pronta a inserirsi in caso di rottura

Da una parte c'è Jimmy Butler, che degli Heat è stato uomo simbolo e trascinatore negli ultimi anni e che ora vorrebbe vedere riconosciuto il suo apporto alla causa con un ricco prolungamento del contratto in essere. Dall'altra c'è la dirigenza di Miami, che tramite Pat Riley ha fatto chiaramente capire di non ritenere urgente discutere un accordo che scade al termine della prossima stagione (con player option esercitabile dal giocatore anche per quella successiva). In mezzo ci sono le altre squadre della lega che guardano con attenzione ai potenziali sviluppi del rapporto tra giocatore e franchigia. Nei giorni scorsi era circolata la voce che voleva i Sixers più che disponibili a concedere a Butler il prolungamento richiesto (2 anni per circa 113 milioni di dollari complessivi) nel caso in cui gli Heat fossero disposti a trattare uno scambio con al centro quello che per Philadelphia è tra l'altro un ex. Ora, stando a quanto riportato da Anthony Slater di "The Athletic", anche Golden State avrebbe palesato il suo interesse.