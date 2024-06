Mazzulla a Sky: "Quest'anno siamo più esperti"

Alla vigilia di gara-1 delle Finals (diretta alle 2.30 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in streaming su NOW), l’allenatore dei Boston Celtics Joe Mazzulla ha risposto alle domande di Matteo Soragna per Sky Sport. Dai miglioramenti rispetto allo scorso anno alla sua filosofia come allenatore, ecco le risposte del coach della squadra che comincia le finali coi favori del pronostico

Non sarà una serie come le altre per Joe Mazzulla . Solo al suo secondo anno alla guida dei Boston Celtics, l’allenatore più giovane a raggiungere le Finals dai tempi di Bill Russell si prepara alla sfida definitiva, quella che potrebbe permettergli di conquistare l’anello a soli 35 anni di età . Dopo aver ricevuto la visita del suo modello Pep Guardiola , il coach dei Celtics ha risposto alle domande di Matteo Soragna per Sky Sport, spiegando quali sono stati i miglioramenti della squadra rispetto allo scorso anno e qual è la sua filosofia di gioco e di allenamento , specialmente in una lega come la NBA in costante miglioramento. Infine una risposta su perché la matematica ricopre un ruolo così importante nel suo stile di coaching e sulla pressione che deriva dal dover vincere ai massimi livelli .

Lo stesso. Tempo, prospettiva, ma soprattutto tempo. In questo periodo, sono stato in grado di avere un approccio mentale condiviso su come vogliamo fare le cose: abbiamo una comprensione, abbiamo filosofie all'interno del nostro team, del nostro spogliatoio, della nostra organizzazione su cui siamo d'accordo. E quando hai tempo e costruisci quelle relazioni e costruisci quell'approccio mentale condiviso, sei in grado di eseguirlo in circostanze diverse.

Direi esperienza. Ogni anno affronti cose che ti definiscono e che ti motivano. Più a lungo ci sei dentro, più cose affronterai e più puoi usarle per aumentare la tua esperienza. Ogni anno puoi avere un po' di trionfo e un po' di dolore, e devi mettere tutto insieme e usarlo per il momento presente in cui ti trovi.

Hai imparato qualcosa dai tuoi giocatori?

Imparo sempre da loro. Sono quelli che sono là fuori ogni singolo giorno. Sono quelli che stanno giocando, sono quelli che crescono. Ogni volta che riguardo i filmati imparo qualcosa da loro e usi il loro istinto per crescere come staff tecnico.

Come hai detto, la matematica è molto importante nel basket moderno. Pensi che a volte seguendo la matematica si rischia di perdere il flusso del gioco o è qualcosa che hai studiato e ti fidi del lavoro che c’è dietro?

Dipende da come vuoi affrontare i problemi che ti vengono posti di fronte. In una pallacanestro come quella di oggi in cui i giocatori sono fortissimi e il gioco è velocissimo, tutto riguarda la gestione del rischio: quando prendi una decisione ci sono conseguenze buone e cattive per quella decisione, e quindi ci sono sempre due lati in ogni decisione che prendi. Devi essere in grado di calcolare entrambi quei lati di quella decisione in tempo reale come staff e come squadra. Ma allo stesso tempo non importa cosa fai se non lo fai con un alto livello di fisicità, un alto livello di durezza e un alto livello di unione.

Il carico della pressione è al massimo. La senti, questo tipo di pressione, e se è così, come la gestisci?

Questo non andrà mai via. Quindi normalizzarlo e avere la comprensione che siamo noi a pretendere da noi stessi i più alti standard. Vincere o perdere, sarà sempre lì perché abbiamo deciso di entrare nell'arena e far parte di qualcosa come la NBA e far parte di qualcosa come sport competitivi in tutto il mondo, e la conseguenza è la pressione. E così sarà sempre lì. Perciò normalizzarlo, abbracciarlo, capirlo e divertirsi nell’affrontarlo è la cosa più importante.