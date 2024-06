Gli Utah Jazz hanno annunciato un piano di rebranding delle loro divise da gioco che coprirà la stagione 2024-25 in arrivo e si concluderà in quella successiva. Le maglie bianche e nere con font "oversize" verranno dismesse dopo la prossima stagione, lasciando spazio a divise con una palette di colori ampliata e ispirata alle montagne, come le divise classiche di Stockton e Malone negli anni '90. Ecco le novità in arrivo