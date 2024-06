Stanotte gara-4 di Dallas-Boston: alle 2.30 su Sky

I Dallas Mavericks si ritrovano davanti una montagna che 156 squadre nella storia della NBA hanno provato ad affrontare e nessuna è riuscita a superare: rimontare da 0-3 in una serie di playoff . Dopo aver perso la terza partita su tre per cominciare le NBA Finals 2024, ora la squadra di Jason Kidd non ha altre soluzioni se non vincere per evitare che i Boston Celtics alzino il titolo numero 18 della loro storia , tornando a essere la franchigia più vincente della NBA. Luka Doncic deve lasciarsi alle spalle una brutta gara-3 in cui è stato nervoso e falloso, uscendo dal campo per sei falli a 4 minuti dalla fine e lasciando i suoi nel bel mezzo di una rimonta che da -21 li aveva riportati a contatto, prima dei 13 punti finali realizzati da Jaylen Brown, Jayson Tatum e Derrick White che hanno dato il 3-0 nella serie ai Celtics. Servirà un’altra prova di alto livello da parte di Kyrie Irving , che ha una striscia aperta di 13 sconfitte contro la sua ex squadra, e altro sostegno anche da parte del “supporting cast”, assente fino a questo momento nella serie.

Boston a un passo dal titolo numero 18

La partita di questa notte sarà la 100^ gara stagionale per i Boston Celtics: alle 64 vittorie della regular season si sono aggiunte le 15 della post-season, di cui le ultime 10 senza perdere mai (striscia tra le migliori di sempre nella storia dei playoff NBA), a fronte di 20 sconfitte complessive. L’80^ sarà quella dell’eventuale titolo, distante ora 48 minuti da disputare in trasferta a Dallas: dovessero riuscire a vincere anche stanotte, staccherebbero di nuovo i Los Angeles Lakers in vetta all’albo d’oro della NBA, ma soprattutto vincerebbero il primo titolo dal 2008 con Pierce, Allen e Garnett e solamente il secondo dal 1986 a oggi, quando in campo c’era Bill Walton, scomparso all’inizio della serie finale e ricordato sulle maglie dei Celtics da un lutto con il suo nome sulla spalla sinistra. Per Jayson Tatum e Jaylen Brown, i due principali candidati al premio di MVP delle Finals, sarebbe il coronamento di un percorso cominciato da lontano nel 2017, rimanendo insieme nonostante le mille voci sui loro dissapori e sulla necessità di cedere uno dei due per vincere. Invece ora sono qui, più vicini che mai al titolo che finora è sempre sfuggito: l’appuntamento per scoprire se riusciranno a conquistarlo è fissato per le ore 2.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento in diretta di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.