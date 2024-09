Non è un gran momento per Anthony Edwards, che forse si è già pentito delle dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa. La giovane stella dei T’Wolves, peraltro non nuova a uscite che fanno discutere, si era lanciata in un’analisi delle differenze tra la NBA di ieri e quella di oggi, affermando che, con l’eccezione di Michael Jordan, i protagonisti della lega tra gli anni Novanta e Duemila non erano poi così talentuosi. A rispondergli sono stati prima di tutto due ex giocatori interessati direttamente dalle affermazioni di Ant come Magic Johnson e Kevin Garnett, e ora è arrivata anche la risposta di un collega e avversario del fresco campione olimpico con Team USA. Nell’ultima puntata del suo podcast, infatti, Paul George è tornato sulle dichiarazioni di Edwards. E il nuovo acquisto dei Sixers non si è risparmiato: “Penso che abbia mancato di rispetto al gioco, ho trovato i suoi commenti molto immaturi”.