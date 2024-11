Gli Heat potrebbero essere arrivati a un bivio. O ricostruire (parola che però a South Beach non è mai piaciuta) o abbassare leggermente le ambizioni. La squadra non è molto diversa da quella dello scorso anno: perché dovrebbero esserlo i risultati? E allora la decisione nei confronti della superstar degli Heat, potenziale free agent a fine anno, potrebbe indicare la via per il futuro immaginato da Pat Riley

Trentasette . Il 37 come numero di maglia agli Heat, in una gara ufficiale, non lo ha mai indossato nessuno, ma è un numero che per la franchigia del sud della Florida potrebbe avere grande rilevanza. Sì, perché questa è la 37esima stagione dei Miami Heat e la sensazione è che a South Beach possano essere arrivati a un bivio: ricostruire o abbassare leggermente le ambizioni. Perché restare aggrappati alla genialità in panchina del miglior coach della NBA - Erik Spoelstra - e alla cultura del lavoro e della lotta, rivitalizzando così anche giocatori sottovalutati, aiuta ad arrivare fino a un certo punto, ma non oltre. Mantiene un livello d’eccellenza costante, ma non costruisce una squadra da titolo. Quasi sempre playoff, la finale del 2020 persa coi Lakers e quella del 2023 col ko subìto da Denver. Imprese superiori al valore del roster , ottenute mixando capacità e sudore, ma che forse minano la possibilità di creare una base davvero vincente. Dominante. Come dicono da queste parti "a lot of excitement, but not cigars". Gli Heat rifiutano da sempre la fase della ricostruzione , quella stagione negativa che diventa il trampolino di un successo. E infatti anche in questa nuova annata sembrano i soliti Heat. Perché non hanno cambiato praticamente nulla nel mercato estivo e si presentano sempre col solito volto. Solite caratteristiche, soliti limiti . Non hanno campioni, ma un livello complessivo buonissimo e un sistema che funziona. Un’impalcatura che regge su una grande difesa e sulla cultura del sacrificio. La Heat Culture. Può bastare? "Non siamo per tutti, quindi non siamo per loro", la frase lapidaria lanciata ai critici da coach Spo ancora a ottobre. Questa stagione dovrebbe servire a capire se c’è un nuovo orientamento. Per scelta o anche per necessità, se un roster logoro dovesse abdicare quasi naturalmente .

Per evitare questo coach Spoelstra ha cercato di proporre una squadra con qualche correttivo ma gli stessi interpreti, a parte il talentuoso (ma acerbo) rookie Kel'el Ware, la guardia svedese Pelle Larsson e il veterano Alec Burks dalla panchina. La novità più grossa forse sta in Nikola Jovic, promosso in quintetto. Decisivo nella vittoria a Minneapolis, reduce dal bronzo olimpico di Parigi, è cresciuto per media punti, a rimbalzo offensivo e nella percentuale al tiro, ma soprattutto in energia e personalità. Utilizzato da 4, oggi qualcuno paragona il serbo a un giovane Toni Kukoc, che attacca, difende e che porta sul parquet quell’idea di velocità che gli Heat vorrebbero proporre. Una squadra più verticale, più veloce, che difenda come sempre ma che ribalti il fronte più rapidamente, crei più spazi offensivi col movimento continuo di uomini e palla e che, essendo sempre un pochino leggera sotto canestro, possa affidarsi ancora di più alle conclusioni dalla distanza e al contropiede. Lo ha confermato lo stesso Jimmy Butler che in estate, tra un viaggio e un altro, ha lavorato particolarmente sul tiro da tre, per migliorare ancora quella che già la passata stagione era stata comunque la sua migliore in tutta la carriera per percentuale da dietro l’arco (il 41.4%).

Altra nota che fa sperare è l’ambientamento ormai completato di Terry Rozier. A lui sono state date le chiavi della costruzione del gioco: arrivato in corsa nella passata stagione, la sua impronta si era vista solo a sprazzi. Qualcuno ha colto qualche similitudine di movimento e di espressione addirittura con Dwyane Wade (!), ma in realtà solo adesso gli Heat stanno diventando la sua squadra. Nei numeri delle prime dieci partite della stagione Rozier è ancora lontano dallo "Scary Terry" d’inizio carriera; le palle perse preoccupano, ma si sta gradualmente inserendo. Nello scorso campionato in coppia con Herro aveva giocato solo 11 partite (di cui 8 in quintetto): adesso che stanno trovando la chimica la responsabilità di produrre vittorie passa anche da loro. Bam Adebayo viene da una stagione discreta, non straordinaria, con un leggerissimo calo per media punti, ma anche da un rinnovo contrattuale importante (3 anni, 166 milioni di dollari) e da un’investitura a capitano ancora di più. E da capitano s’è fatto subito sentire, già al training camp, difendendo la franchigia dalle critiche: "Quest’anno, come sempre, scenderemo in campo per vincere. Non dobbiamo dimostrare che gli altri hanno torto, ma che noi abbiamo ragione, e che il nostro è sempre un progetto vincente".