NBA, gli specialisti del Christmas Day: i migliori marcatori delle partite di Natale
Tutto pronto per il Christmas Day NBA: come sempre vecchi e nuovi protagonisti si sono dati battaglia nelle cinque partite più in vista dell'anno. La tradizione delle gare di Natale, però, va molto indietro nel tempo e sono tantissimi i nomi che ne hanno accompagnato la storia anno dopo anno. E due di loro, LeBron James e Kevin Durant, saranno ancora in campo anche in questo Natale
- 9 partite e 237 punti
- 13 partite e 239 punti
- 13 partite e 288 punti
- 13 partite e 272 punti
- 10 partite e 273 punti
- 13 partite e 314 punti
- 12 partite e 342 punti
- 12 partite e 377 punti
- 16 partite e 395 punti
- 19 partite e 507 punti