Come sono andate OKC e Indiana nelle gare-7?

Per la ventesima volta nella storia della NBA il titolo verrà assegnato a gara-7 delle finali, come non accadeva da nove anni. Nell’attesa della sfida finale tra OKC e Indiana (nella notte tra domenica e lunedì alle 2 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA), andiamo a scoprire come sono andate le due franchigie in gara-7 nella loro storia ai playoff, con cinque precedenti per i Thunder (senza contare il passato a Seattle) e dieci per i Pacers (di cui l’ultimo un anno fa, sempre in trasferta)