Quando Jason Kidd si sedette sulla panchina di Milwaukee nella stagione 2014-15, nel roster dei Bucks c'era un giovanissimo Giannis Antetokounmpo, al tempo solo 19enne, alla sua seconda stagione NBA. L'idea dell'ex campione NBA con la maglia dei Dallas Mavs? Farlo giocare palla in mano, da point guard (di 2.10). E ora che Kidd è il capo allenatore dei Dallas Mavs che dal Draft hanno ricevuto in dono Cooper Flagg, il progetto è lo stesso: "Farlo giocare da point guard. Almeno in Summer League", ha precisato il coach dei Mavs, che vedrà già in campo i suoi per la prima apparizione della nuova stagione il 10 luglio a Las Vegas contro i Lakers. "Voglio rendergli le cose difficili, per vedere come reagisce nel momento in cui viene chiamato a dirigere la squadra. Ma giocherà anche da due e da tre", ha poi precisato Kidd. "In quei ruoli è ovviamente più a suo agio, ma vogliamo stimolare il più possibile la sua crescita e siamo sicuri che risponderà in maniera positiva. Va bene anche se fallirà, se butterà via un sacco di palloni, ne abbiamo già parlato. Lo stesso è successo con Giannis: perdeva palla, sbagliava, ma si ripresentava in palestra il giorno dopo determinato a fare meglio".