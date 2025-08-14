NBA, Giannis, LeBron, i Sixers e le questioni irrisolte in vista della prossima stagione
Il mercato estivo ha portato tante novità, cambiando faccia a diverse squadre e aprendo nuove avventure di fronte a molti giocatori. Alcune questioni, come il futuro di Giannis Antetokounmpo e LeBron James e la direzione presa da Philadelphia e Boston, rimangono però aperte e potrebbero accompagnarci lungo la prossima stagione. ‘The Athletic’ ha provato a raccoglierle e valutarle una per una, stabilendo quali dovrebbero davvero far preoccupare
- Non tutti i nodi lasciati dalla scorsa stagione sono stati sciolti durante l’estate, anzi. Alcuni giocatori e molte squadre si presenteranno ai nastri di partenza della regular season 2025-26 con diversi gradi di incertezza. ‘The Athletic’ ha provato a riepilogare le questioni rimaste aperte e a stabilire quanto ciascuna dovrebbe preoccupare i diretti interessati in una scala da 1 a 10
- Sulla carta il futuro di Giannis Antetokounmpo è e rimane con i Bucks, ma i rumors di mercato che accompagnano il greco non accennano a fermarsi e l’impressione è che la situazione possa cambiare nell’arco dei prossimi mesi, a maggior ragione qualora l’inizio della stagione 2025-26 si rivelasse deludente per Milwaukee
- 7/10
- Nikola Jokic avrebbe potuto firmare il prolungamento del contratto con i Nuggets già quest’estate, ma aspettando un anno il serbo potrà ottenere un rinnovo ancora più vantaggioso dal punto di vista economico e la sua permanenza a Denver non sembra in discussione
- 3/10
- Le condizioni di salute di quelle che dovrebbero essere le due stelle della squadra, Joel Embiid e Paul George, destano fortissime preoccupazioni e il futuro della squadra sembra rischiare di rimanere ostaggio dei maxi-contratti concessi al camerunese e all’ex Clippers mentre sul campo i Sixers avrebbero un gruppo di giovani su cui costruire da subito
- 8/10
- Boston, dopo l’infortunio che terrà Jayson Tatum fuori probabilmente per tutta la prossima stagione, hanno deciso di smontare la squadra campione nel 2024 per evitare le conseguenze economiche e gestionali dell’ingresso nel famigerato ‘second apron’. Anche in versione molto rimaneggiata, però, i Celtics sembrano poter essere ancora competitivi in una Eastern Conference in cui il livello medio pare destinato ad abbassarsi ancora
- 6/10
- I tre acquisti principali dell’estate, Chris Paul, Brook Lopez e Bradley Beal, hanno rispettivamente 40, 37 e 32 anni, e vanno ad inserirsi in un roster già piuttosto popolato quanto a veterani. Con questo tipo di squadra, pensare di poter competere con i lanciatissimi Thunder o con Houston e Minnesota, che hanno nuclei giovani in rampa di lancio, diventa davvero difficile
- 5/10
- Dal punto di vista del movimento dei free agent, l’estate del 2025 è stata davvero piatta. L’unico free agent davvero di rilievo a cambiare squadra è stato Myles Turner e tra un anno, salvo sorprese, rischia di essere una replica di quella attuale a eccezione probabilmente della presenza sul mercato di LeBron James
- 10/10
- James, per l’appunto, diventerà con ogni probabilità free agent al termine della prossima stagione e, ora come ora, una sua conferma ai Lakers appare complicata. Sul tavolo del super veterano, che non sembra avere intenzione di smettere a breve, non dovrebbero comunque mancare le offerte e starà a LeBron valutare dove trascorrere quella che potrebbe essere davvero l’ultima fase di una carriera straordinaria
- 3/10
- A New Orleans la confusione regna sovrana. Il mercato è stato a dir poco confusionario e anche al Draft i Pelicans si sono resi protagonisti di manovre e scelte quantomeno discutibili. Come se non bastasse, i tre giocatori che dovrebbero rappresentare la base della squadra, Zion Williamson, Trey Murphy III e Herb Jones, sono reduci da una stagione in cui hanno collezionato 73 partite totali a causa di problemi fisici piccoli e grandi
- 9/10