Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Please select your default edition
Your default site has been set

NBA, Jokic, Wemby e gli altri: i 40 migliori lunghi della prossima stagione. LA CLASSIFICA

NBA fotogallery
40 foto

Nikola Jokic è senza grandi discussioni il miglior giocatore al mondo da diversi anni, Victor Wembanyama lo potrebbe presto diventare e altri, come Joel Embiid quando gli infortuni lo hanno lasciato in pace, hanno dimostrato di poter decidere partite, serie di playoff e titoli. I ‘big men’ sono tornati al centro del palcoscenico? ‘The Athletic’ ha provato a mettere in fila i 40 lunghi migliori in vista della prossima stagione

ALTRE FOTOGALLERY

Jokic, Wemby e i migliori lunghi. LA CLASSIFICA

NBA

Nikola Jokic è senza grandi discussioni il miglior giocatore al mondo da diversi anni, Victor...

40 foto

Le migliori stagioni d’addio nella storia

NBA

Quella che si aprirà il prossimo ottobre potrebbe anche essere l’ultima stagione in NBA per...

12 foto

I migliori giocatori di sempre a ogni altezza

NBA

Nel basket, si sa, l’altezza non è tutto, ma di certo aiuta. Eppure, nella storia della NBA ci...

28 foto

Miami conferma Dru Smith: contratto di tre anni

NBA

Miami, Atlanta e Boston allargano il roster con giocatori che nell'ultima stagione hanno fatto la...

154 foto

Quale giocatore dovrebbe aver un podcast? I nomi

NBA

Da Draymond Green a Paul George, la lista dei giocatori in attività che hanno un podcast tutto...

60 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...