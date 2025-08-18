Nikola Jokic è senza grandi discussioni il miglior giocatore al mondo da diversi anni, Victor Wembanyama lo potrebbe presto diventare e altri, come Joel Embiid quando gli infortuni lo hanno lasciato in pace, hanno dimostrato di poter decidere partite, serie di playoff e titoli. I ‘big men’ sono tornati al centro del palcoscenico? ‘The Athletic’ ha provato a mettere in fila i 40 lunghi migliori in vista della prossima stagione