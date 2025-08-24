Nella scorsa stagione erano rookie e qualcuno di loro ha già messo in mostra il proprio talento, mentre qualcun altro l’ha fatto solo a sprazzi e qualcun altro ancora ha faticato parecchio all’esordio da professionista, anche per problemi relativi ad infortuni. Ecco quali saranno i giocatori che nella prossima stagione, la loro seconda in NBA, saranno da tenere d’occhio perché saranno a caccia di una conferma oppure di un riscatto