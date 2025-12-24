NBA, dai super veterani alle stelle di domani: tutti i protagonisti in campo a Natale
Il Christmas Day è ormai una tradizione irrinunciabile e anche quest’anno a Natale saranno tantissime le stelle della NBA a scendere in campo. Dai super veterani come LeBron James e Steph Curry fino all’MVP in carica Shai Gilgeous-Alexander passando per Victor Wembanyama, ecco chi saranno i protagonisti delle cinque partite in programma
TUTTO IL CHRISTMAS DAY NBA SU SKY SPORT
- Per loro giocare a Natale è un’abitudine consolidata, perché avendo scritto la storia della NBA negli ultimi vent’anni queste stelle hanno già vissuto ben più di un Christmas Day
- In campo in Los Angeles Lakers-Houston Rockets (ore 2.00 del 26/12)
- In campo in Golden State Warriors-Dallas Mavericks (ore 23 del 25/12)
- Sono senza grandi discussioni i migliori giocatori della NBA di oggi, qualcuno tra di loro l’MVP l’ha già vinto, e anche non una volta sola, altri sperano di essere premiati al termine di questa stagione
- In campo in Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (ore 20.30 del 25/12)
- In campo in Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (ore 4.30 del 26/12)
- In campo in New York Knicks-Cleveland Cavaliers (ore 18 del 25/12)
- Non hanno ancora raggiunto l’apice della loro carriera e, anzi, qualcuno di loro in NBA ci è arrivato proprio da poco. Eppure questi giocatori hanno tutto ciò che serve per raccogliere il testimone dalle superstar di ieri e di oggi
