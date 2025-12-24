Il Christmas Day è ormai una tradizione irrinunciabile e anche quest’anno a Natale saranno tantissime le stelle della NBA a scendere in campo. Dai super veterani come LeBron James e Steph Curry fino all’MVP in carica Shai Gilgeous-Alexander passando per Victor Wembanyama, ecco chi saranno i protagonisti delle cinque partite in programma

TUTTO IL CHRISTMAS DAY NBA SU SKY SPORT