Durante tutta l’estate, tra scambi e firme dei free agent rimasti a disposizione, i colpi non sono affatto mancati. E ora, dopo una pausa quasi fisiologica, a meno di due mesi dall’inizio della prossima regular season il mercato potrebbe riaccendersi. ‘Bleacher Report’ ha quindi provato a individuare i giocatori che potrebbero cambiare squadra nelle prossime settimane, ipotizzandone anche le nuove destinazioni. E tra i nomi in ballo ci sono anche delle stelle di primissima grandezza…