NBA, il mercato è finito? Ecco i nomi che possono riaccenderlo e le possibili destinazioni
Durante tutta l’estate, tra scambi e firme dei free agent rimasti a disposizione, i colpi non sono affatto mancati. E ora, dopo una pausa quasi fisiologica, a meno di due mesi dall’inizio della prossima regular season il mercato potrebbe riaccendersi. ‘Bleacher Report’ ha quindi provato a individuare i giocatori che potrebbero cambiare squadra nelle prossime settimane, ipotizzandone anche le nuove destinazioni. E tra i nomi in ballo ci sono anche delle stelle di primissima grandezza…
- Brooklyn Nets
- Michael Porter Jr.
- Una prima scelta al Draft 2027 (via New York)
- Una prima scelta al Draft 2032 (via Denver)
- A Phoenix la convivenza tra Jalen Green e Devin Booker, uomo simbolo della squadra, appare complicata già in partenza, mentre Michael Porter Jr. sarebbe un elemento quasi perfetto da inserire in quintetto per i Suns, e con lui arriverebbero anche due prime scelte affatto disprezzabili
- Detroit Pistons
- Tobias Harris
- Ron Holland II
- Una prima scelta al Draft 2027 (protetta top-3)
- Miami si trova in quella zona di mezzo che a Est garantisce di fatto un posto ai playoff, ma non autorizza a sognare in grande. Cedere Tyler Herro potrebbe consentire agli Heat di riavviare una ricostruzione con obiettivo a lungo termine, mentre per Detroit l’aggiunta di un attaccante e tiratore di primo livello potrebbe rappresentare il viatico verso un salto di qualità importante
- San Antonio Spurs (insieme a Gui Santos e a una prima scelta al Draft 2028 protetta top-3)
- Stephon Castle
- A San Antonio Stephon Castle rischia di pestarsi i piedi con De’Aaron Fox e Dylan Harper, ragion per cui gli Spurs potrebbero pensare di portarsi in casa un giocatore più adatto al loro scacchiere tattico come Brandin Podziemski, mentre gli Warriors potrebbero contare sul fresco rookie dell’anno
- Dallas Mavericks (insieme a una prima scelta al Draft 2031)
- Dereck Lively II
- Caleb Martin
- In casa Lakers la sensazione sempre più insistente è che Austin Reaves non rappresenti il complemento ideale per Luka Doncic nel backcourt, mentre lo sloveno a Dallas aveva già fatto vedere un’intesa molto promettente con Dereck Lively II, che risolverebbe il problema del centro titolare a Los Angeles mentre i Mavs aggiungerebbero una pedina fondamentale per la squadra dei prossimi anni
- Dallas Mavericks
- P.J. Washington
- Max Christie
- Oliver Maxence-Prosper
- Una prima scelta al Draft 2029 (via Lakers)
- Una prima scelta al Draft 2032 (protetta top-3)
- A New Orleans regna la confusione, ma una cosa appare sicura: la squadra è destinata ad attraversare almeno un’altra stagione all’insegna delle sconfitte e dello sviluppo dei giocatori giovani a roster. Sacrificare Trey Murphy III, ala apprezzata da tutta la NBA, Dallas compresa, potrebbe quindi consentire di procedere nell’opera di ricostruzione della squadra con in mano qualche asset in più
- Miami Heat (insieme a Bobby Portis)
- Tyler Herro
- Kel’el Ware
- Jaime Jaquez Jr.
- Terry Rozier
- Una prima scelta al Draft 2030
- Uno swap su una prima scelta al Draft 2031
- Una prima scelta al Draft 2032
- Che Miami stia cercando di riportare a South Beach una stella di primissima grandezza non è certo un mistero, e l’arrivo di Giannis Antetokounmpo avrebbe l’effetto immediato di rendere gli Heat candidati seri all’arrivo alle Finals. Dall’altra parte Milwaukee potrebbe voltare pagina potando contare su giocatori di prospettiva e su scelte ai futuri Draft che potrebbero risultare preziose