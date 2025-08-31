Venire convocati all’All-Star Game, come noto, rappresenta un passaggio chiave nella carriera di chi gioca in NBA. Acquisire lo status di All-Star, infatti, può cambiare la traiettoria di chi riesce nell’impresa, sia dal punto di vista economico che della credibilità tra colleghi e addetti ai lavori. E, secondo NBA.com, questi sono i candidati a debuttare nella partita delle stelle il prossimo febbraio