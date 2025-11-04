Turner fischiato al primo ritorno a Indianapolis

Al suo primo ritorno da avversario contro gli Indiana Pacers, Myles Turner è stato fischiato dai suoi ex tifosi durante il video-tributo mostrato sugli schermi del Gainbridge Fieldhouse. "È stato scoraggiante e deludente, ma va bene così" ha detto dopo la partita. "Siamo qui per lui come compagni di squadra, è una grande persona" ha detto invece Giannis Antetokounmpo, che dopo il canestro della vittoria ha zittito e poi mostrato il pollice verso al pubblico

Quando un ex giocatore torna in un’arena dove è stato protagonista, può andare in tre maniere: venire celebrato per il suo contributo alla squadra, venire sostanzialmente ignorato dai suoi ex tifosi, oppure essere bersagliato dai fischi. Per Myles Turner è capitata la terza opzione: al suo primo ritorno da avversario contro gli Indiana Pacers, i suoi ex tifosi lo hanno ricoperto di fischi dal primo all’ultimo minuto, sia durante il video-tributo che la squadra gli ha dedicato sia ogni volta che ha toccato il pallone in campo. Un’accoglienza che Turner non ha per niente apprezzato, salutando sarcasticamente dopo il video tributo e facendo un gesto inequivocabile che stava a significare "per me capitolo chiuso".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Turner ha cominciato forte realizzando 7 dei suoi 9 punti finali nel primo quarto, chiudendo alla fine con anche 7 rimbalzi e 5 stoppate in 32 minuti e rispondendo ai fischi con degli evidenti "booo" dopo i suoi canestri. "È stato scoraggiante e frustrante" ha detto dopo la partita. "Uno dà 10 anni della propria vita, del proprio sangue, del proprio sudore e delle proprie lacrime. Concede sconti sui contratti. Supera tutte le voci di scambio. Prova a fare tutto nella maniera giusta, e poi a volte le cose vanno come devono andare. Ma va bene così, accetto tutto quanto. I fischi mi hanno svegliato all’inizio, mi hanno permesso di trasformare l’energia negativa in positiva. Adesso so cosa aspettarmi ogni volta che torno. I miei compagni mi hanno detto che sarebbero stati dalla mia parte già giorni fa: ovviamente c’è una grande rivalità tra le due squadre e non ero l’unico motivo per cui volevano vincere, ma una delle più grandi". Approfondimento Giannis zittisce Indiana, Lakers ok senza Doncic

Giannis: "I fischi lo hanno ferito, siamo qui per lui" Giannis Antetokounmpo, in particolare, si è preso la squadra sulle spalle e ha preso a cuore la situazione del nuovo compagno di squadra: dopo il canestro sulla sirena che ha deciso la partita, prima si è portato il dito alla bocca per zittire l’arena e poi ha mostrato il pollice verso ai tifosi avversari, imitando i "booo" che avevano riservato a Turner. "Lui potrà non dirlo, ma gli hanno fatto male" ha detto Antetokounmpo dopo il match. "Siamo qui noi per tenerlo su, per dirgli che gli vogliamo bene e lo rispettiamo. Noi capiamo quanto ha dato ai Pacers: è una grande persona con grande carattere e un grande agonista. Ho giocato contro di lui per 10 anni, ha dato tutto quello che aveva". Anche coach Doc Rivers non si è trattenuto: "Questa serata è stata molto deludente. Il ragazzo ha dato tutto per 10 anni e voglio mettere in chiaro una cosa: Myles non voleva andarsene. A Myles è stata data l’opportunità di andare sul mercato. C’è una grande differenza". Approfondimento Giannis sulla sirena stende Indiana. VIDEO