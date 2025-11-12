Nella notte gli Warriors hanno perso nettamente sul campo dei Thunder campioni NBA in carica, inanellando la terza sconfitta nelle ultime quattro partite e scivolando così in piena zona play-in a Ovest. E Draymond Green non ha lesinato critiche ai compagni, abbozzando poi anche qualche vaga minaccia

Il conteggio di vittorie e sconfitte, al momento, è in perfetta parità: 6-6 . Un record, quello collezionato dagli Warriors in questo avvio di stagione, che considerate le aspettative iniziali che accompagnavano la squadra non può che essere ritenuto deludente e che varrebbe per ora giusto un posto al play-in della Western Conference . Non solo, nella notte Golden State ha subito una nettissima sconfitta sul campo dei Thunder campioni in carica, terzo stop patito nelle ultime quattro gare giocate . Qualcosa, insomma, a Golden State sembra proprio non andare per il verso giusto. E Draymond Green , come da tradizione, dopo la batosta di Oklahoma City è parso avere le idee chiare su cosa non stia funzionando nella sua squadra.

La versione di Draymond

“Quando lo scorso febbraio è arrivato Jimmy Butler” ha dichiarato Green dopo la sconfitta 126-102 conto i Thunder, “tutti erano concentrati nel tentare di vincere in ogni modo possibile, invece adesso non mi sembra proprio che sia così”. A mancare, quindi, secondo il veterano sarebbe lo spirito competitivo, perché sugli Warriors peserebbero le aspettative dei singoli giocatori. “Ognuno qui sembra avere i propri obiettivi personali” ha aggiunto Green sempre nella stessa conferenza stampa, “ma occorre far collimare gli obiettivi personali con quelli di squadra e se non funziona così o ti liberi dei tuoi obiettivi personali oppure qualcun altro si libererà di te”.