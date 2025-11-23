Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, i nuovi Heat? Tutta corsa e attacco: la sorprendente rivoluzione di coach Spoelstra

NBA fotogallery
11 foto

In estate a Miami hanno rinnovato il roster, aggiungendo prima di tutto Norman Powell e Simone Fontecchio, finalizzando così la trasformazione iniziata lo scorso febbraio con la cessione di Jimmy Butler. Una trasformazione prima di tutto tattica, perché da una stagione con l’altra coach Erik Spoelstra ha completamente stravolto l’identità della squadra. E i nuovi Heat, che hanno dovuto fin qui scontare assenze pesanti come quelle di Tyler Herro e Bam Adebayo, hanno sorpreso un po’ tutti

ALTRE FOTOGALLERY

I nuovi Heat? Tutti corsa e attacco di squadra

NBA

In estate a Miami hanno rinnovato il roster, aggiungendo prima di tutto Norman Powell e Simone...

11 foto

Partite da 50+ punti: Harden sul podio con Kobe

LA CLASSIFICA

Con i 55 punti realizzati contro gli Charlotte Hornets, James Harden ha realizzato la sua 25^...

29 foto

Sabonis fuori un mese, Kings nei guai: infortunati

NBA

La stagione NBA, lunga e faticosa, miete periodicamente le sue "vittime". A loro si aggiunge...

43 foto

Jokic e Johnson sono i giocatori della settimana

NBA

Ricomincia la stagione NBA e ricomincia anche l’appuntamento con i premi individuali settimana...

8 foto

Triple doppie: Westbrook sale a 205. CLASSIFICA

LA CLASSIFICA

Russell Westbrook, partito titolare per i Sacramento Kings, ha realizzato la sua 205^ tripla...

31 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    Addio Rodney Rogers: l'ex NBA aveva 54 anni

    NBA

    L'ex giocatore NBA e leggenda dell’università di Wake Forest Rodney Rogers è morto all'età di 54...

    Chris Paul ha deciso: si ritirerà a fine stagione

    NBA

    La 21^ stagione in NBA sarà anche l’ultima per Chris Paul, che ha deciso di ritirarsi al termine...

    Magic-Knicks alle 23 LIVE su Sky Sport

    NBA

    Orlando, al momento, dovrebbe passare dal play-in dopo un inizio di stagione più complicato del...