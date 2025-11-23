NBA, i nuovi Heat? Tutta corsa e attacco: la sorprendente rivoluzione di coach Spoelstra
In estate a Miami hanno rinnovato il roster, aggiungendo prima di tutto Norman Powell e Simone Fontecchio, finalizzando così la trasformazione iniziata lo scorso febbraio con la cessione di Jimmy Butler. Una trasformazione prima di tutto tattica, perché da una stagione con l’altra coach Erik Spoelstra ha completamente stravolto l’identità della squadra. E i nuovi Heat, che hanno dovuto fin qui scontare assenze pesanti come quelle di Tyler Herro e Bam Adebayo, hanno sorpreso un po’ tutti
- Non è mai facile trovare nuovi equilibri quando, come successo a Miami lo scorso febbraio, si cede il proprio miglior giocatore a stagione in corso. Dopo qualche mese di assestamento e una sessione estiva di mercato portata avanti con obiettivi ben precisi, però, gli Heat sembrano essere entrati finalmente nel dopo Jimmy Butler. E la squadra, nella sua nuova identità, non assomiglia per niente a quella che negli ultimi anni ci si era abituati a vedere
- La rinuncia a Butler, peraltro separato in casa nelle sue ultime settimane a South Beach, e quella forzata a Tyler Herro, che dovrebbe rientrare a brevissimo, hanno di fatto imposto a Miami di cambiare in maniera radicale il proprio approccio alla manovra offensiva. Meno isolamenti e meno pick and roll, più gioco corale, tagli senza palla e corse in contropiede. Un cambiamento che finora sta portando eccellenti risultati
- La metamorfosi degli Heat è davvero impressionante, anche perché di innesti di rilievo il roster ne ha avuti pochi, sostanzialmente i soli Norman Powell e Simone Fontecchio. Le caratteristiche dell’ex Clippers e quelle dell’azzurro di certo hanno aiutato Erik Spoelstra a stravolgere completamente l’impostazione tattica di Miami, quasi irriconoscibile in questo avvio di stagione comunque molto positivo. E i numeri di squadra, se paragonati a quelli della scorsa stagione, fanno davvero impressione
- 110.6 (24° dato di tutta la NBA)
- 124.8 (1° dato di tutta la NBA)
- 40.5 (24° dato di tutta la NBA)
- 45 (1° dato di tutta la NBA)
- 26.4 (14° dato di tutta la NBA)
- 30.6 (1° dato di tutta la NBA)
- 97.08 (27° dato di tutta la NBA)
- 106.43 (1° dato di tutta la NBA)