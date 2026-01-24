In tutta la storia, ormai piuttosto lunga, della NBA ci sono poche rivalità sentite quanto quella tra Sixers e Knicks. I confronti diretti tra le due squadre non si contano e le sfide tra Philadelphia e New York sono da sempre garanzia di autentiche battaglie. E quella in programma questa sera non dovrebbe proprio uscire dai canoni stabiliti fin qui, perché oltre al peso della rivalità di cui sopra le due squadre sono entrambe alla ricerca del miglior piazzamento possibile ai playoff della Eastern Conference, con i Sixers attualmente al 6° posto e i Knicks al 4°. Come se non bastasse, poi, la sfida di questa sera offre il faccia a faccia tra Tyrese Maxey e Jalen Brunson, entrambi eletti recentemente titolari al prossimo All-Star Game. In campo, però, di talento ce ne sarà in abbondanza anche attorno ai due playmaker, con altri confronti diretti come quello tra Joel Embiid e Karl-Anthony Towns nel pitturato, a tenere banco. L’appuntamento è per le 21 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con la telecronaca di Davide Fumagalli e il commento di Davide Pessina.