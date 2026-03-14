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NBA, Flagg guida Dallas in tutto: solo Jordan e altri tre rookie come lui nella storia

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Dallas non sta vivendo una grande stagione, ma Cooper Flagg, primissima scelta all’ultimo Draft, non sta comunque deludendo le aspettative altissime che ne accompagnavano il debutto in NBA. Solo quattro rookie nella storia prima di lui, tra cui Michael Jordan, avevano infatti guidato le rispettive squadre per punti, rimbalzi e assist totali in stagione

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