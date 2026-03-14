NBA, Flagg guida Dallas in tutto: solo Jordan e altri tre rookie come lui nella storia
Dallas non sta vivendo una grande stagione, ma Cooper Flagg, primissima scelta all’ultimo Draft, non sta comunque deludendo le aspettative altissime che ne accompagnavano il debutto in NBA. Solo quattro rookie nella storia prima di lui, tra cui Michael Jordan, avevano infatti guidato le rispettive squadre per punti, rimbalzi e assist totali in stagione
- Al momento, in una stagione di debutto resa ancora più complicata dall’infortunio che gli ha fatto saltare 12 delle 67 partite giocate dai Mavs fin qui e dal contesto di squadra assai poco solido, Cooper Flagg ha convinto appieno. L’ex Duke, infatti, è il migliore di Dallas per punti segnati (1.102), rimbalzi (364) e assist (237) totali, un’impresa che fin qui era riuscita solo ad altri quattro rookie nella storia della NBA
- Rochester Royals
- Stagione 1955-56
- Minneapolis Lakers
- Stagione 1958-59
- Chicago Bulls
- Stagione 1984-95
- L.A. Clippers
- Stagione 2010-11