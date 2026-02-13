Si chiude dopo 21 stagioni la carriera NBA di Chris Paul. Il leggendario playmaker, che aveva già annunciato l'intenzione di ritirarsi al termine di questo campionato, ha ufficializzato l'addio dopo essere stato tagliato dai Toronto Raptors, che lo avevano ricevuto via trade dai Los Angeles Clippers la scorsa settimana. "E' difficile dire come mi sento, ma non ho una risposta", ha scritto

Cala definitivamente il sipario sulla leggendaria carriera di Chris Paul. Dopo 21 stagioni NBA, il playmaker da Wake Forest ha annunciato l'addio al basket giocato con un post sul suo profilo Instagram. CP3, che la scorsa settimana era stato scambiato dai Los Angeles Clippers ai Toronto Raptors, nelle ultime ore è stato tagliato dalla franchigia canadese che da subito aveva manifestato l'intenzione di non aver bisogno di lui.

Paul, che aveva già fatto sapere che questa sarebbe stata l'ultima annata della sua carriera e aveva deciso di firmare coi Clippers per chiudere a Los Angeles vicino alla famiglia e ai figli, era stato lasciato a casa dagli stessi Clippers il 3 dicembre, una presenza troppo ingombrante dentro lo spogliatoio e per il coaching staff.

"E' tutto! Dopo 21 stagioni lascio la pallacanestro. E' difficile sapere come mi sento davvero, ma per una volta - molte persone saranno sorprese - non ho la risposta! Soprattutto sento gioia e gratitudine. Questo mio capitolo da giocatore NBA è terminato, ma il gioco del basket farà parte del mio DNA per il resto della vita", scrive CP3 nel suo post.

Chris Paul chiude la carriera al secondo posto nella classifica All-Time NBA per assist con 12.552 dietro solo a John Stockton, e al secondo posto per recuperi sempre dietro alla star degli Utah Jazz. In questa stagione ha giocato in tutto 16 partite con 3 punti e 3.3 assist di media.