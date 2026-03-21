Il traguardo, adesso, è più vicino che mai, perché a Kevin Durant mancano solo 26 punti per effettuare il clamoroso sorpasso ai danni di Michael Jordan e diventare così il 5° miglior marcatore nella storia della NBA. Nella notte l’ala dei Rockets ha guidato i suoi alla vittoria su Atlanta con 25 punti e già stanotte, nella sfida casalinga contro Miami, potrebbe segnare l’ennesimo passaggio storico all’interno di una carriera già leggendaria. Il sorpasso ai danni di Jordan, insomma, è ormai inevitabile, ma per Durant l’ex stella dei Bulls rimane un idolo intoccabile.