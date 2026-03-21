Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Durant vede Jordan per punti in carriera: "Mi ispiro a lui, terrorizzava i difensori"

NBA

Con i 25 punti segnati nella vittoria dei suoi Rockets su Atlanta, Kevin Durant ha fatto un altro passo verso un traguardo eccezionale: superare Michael Jordan tra i migliori marcatori di sempre in NBA. Alla stella dei Rockets mancano infatti 26 punti per superare la leggenda dei Bulls, che però rimane un punto di riferimento irrinunciabile per Durant

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA

 

Il traguardo, adesso, è più vicino che mai, perché a Kevin Durant mancano solo 26 punti per effettuare il clamoroso sorpasso ai danni di Michael Jordan e diventare così il 5° miglior marcatore nella storia della NBA. Nella notte l’ala dei Rockets ha guidato i suoi alla vittoria su Atlanta con 25 punti e già stanotte, nella sfida casalinga contro Miami, potrebbe segnare l’ennesimo passaggio storico all’interno di una carriera già leggendaria. Il sorpasso ai danni di Jordan, insomma, è ormai inevitabile, ma per Durant l’ex stella dei Bulls rimane un idolo intoccabile.

KD, MJ e l’arte di segnare canestri

Jordan è da sempre la mia fonte di ispirazione” ha confessato Durant a The Athletic alla vigilia della sfida con gli Hawks, “è sempre stato immarcabile, ma quando ha perfezionato anche il tiro dalla media distanza la difesa avversaria non aveva davvero idea di cosa avrebbe fatto con la palla in mano”. Anche se tra poco lo sorpasserà nella classifica marcatori di ogni tempo, quindi, Jordan rimane un modello per Durant: “Michael terrorizzava i difensori ad ogni partita, e io cerco di instillare lo stesso sentimento di paura nei miei avversari”.

Approfondimento

I migliori realizzatori NBA: Durant tallona Jordan

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

I Thunder non andranno alla Casa Bianca

NBA

Niente visita alla Casa Bianca per i Thunder, che salteranno la tradizionale ospitata con il...

Dybantsa: "Il Draft? Deciderò in queste settimane"

NBA

Dato da molti come primissima scelta al prossimo Draft, AJ Dybantsa è reduce dalla grande...

Milwaukee: Giannis rinnova o sarà scambiato

NBA

In una intervista concessa a ESPN, il co-proprietario dei Bucks Wes Edens ha voluto fare...

Rodman entra nella Hall of Fame del wrestling

NBA

Leggenda con la maglia dei Detroit Pistons e dei Chicago Bulls, con cui ha vinto complessivamente...

Fontecchio a Sky: "Tosto Doncic quando tira così"

NBA

Simone Fontecchio ha segnato tutti i suoi 7 punti di serata contro i Los Angeles Lakers nel primo...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS